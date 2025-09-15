Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बांसवाड़ा में सरकारी कॉलोनियों की इमारतें खतरे में, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा

Banswara News: बांसवाड़ा की सरकारी आवासीय कॉलोनियों में जर्जर भवन हादसों को न्योता दे रहे हैं. कर्मचारी जान जोखिम में डालकर रह रहे हैं, जबकि प्रशासन ने सिर्फ नोटिस देकर काम चलाया है. कलेक्टर ने बजट मिलने पर पुनर्निर्माण का आश्वासन दिया है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Ajay ojha
Published: Sep 15, 2025, 04:09 PM IST | Updated: Sep 15, 2025, 04:09 PM IST

Trending Photos

पैलेस ऑन व्हील्स बना देगी आपकी यात्रा को सपनों का सफर, जानें क्या है खासियत
9 Photos
rajasthan tourism

पैलेस ऑन व्हील्स बना देगी आपकी यात्रा को सपनों का सफर, जानें क्या है खासियत

राजस्थान में मौसम ने फिर बदली चाल! विभाग ने 6 जिलों में मेघगर्जन के साथ बारिश का अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weathaer update

राजस्थान में मौसम ने फिर बदली चाल! विभाग ने 6 जिलों में मेघगर्जन के साथ बारिश का अलर्ट जारी

जयपुर का सबसे सस्ता मार्केट, जहां 50 रुपये में मिल जाएंगे एक जोड़ी कपड़े!
6 Photos
JAIPUR NEWS

जयपुर का सबसे सस्ता मार्केट, जहां 50 रुपये में मिल जाएंगे एक जोड़ी कपड़े!

राजस्थान में का वो गांव जहां, जहां बर्फ सी लगती है रेत!
7 Photos
Rajasthan news

राजस्थान में का वो गांव जहां, जहां बर्फ सी लगती है रेत!

बांसवाड़ा में सरकारी कॉलोनियों की इमारतें खतरे में, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा शहर की सरकारी आवासीय कॉलोनियों में रह रहे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की जान खतरे में है. शहर की विद्युत कॉलोनी, माही कॉलोनी और सिविल लाइन की इमारतें बेहद जर्जर हो चुकी हैं और कभी भी ढह सकती हैं. हाल ही में सिविल लाइन में एक दो-मंजिला भवन ढह भी गया था, हालांकि गनीमत रही कि उसे पहले ही खाली करा लिया गया था.

लापरवाही का आलम
इन जर्जर भवनों में रहने वाले लोगों को पता है कि ये इमारतें रहने लायक नहीं हैं, फिर भी वे अपने परिवार के साथ अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं. बारिश के मौसम में तो इन घरों की छतों से पानी टपकता है, जिसके बाद कर्मचारी सिर्फ प्लास्टिक के तिरपाल लगाकर काम चला रहे हैं, लेकिन घर खाली नहीं कर रहे. यह लापरवाही न सिर्फ उनकी, बल्कि उनके परिवार की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है.

अधिकारियों का रवैया: सिर्फ नोटिस
विभागों का रवैया भी बेहद लापरवाह है. अधिकारियों ने इन जर्जर भवनों में रहने वाले लोगों को नोटिस तो जारी कर दिए हैं, लेकिन इन्हें खाली कराने या दोबारा बनाने की कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है. ऐसा लगता है जैसे विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा हो.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

खाली भवनों में असामाजिक तत्व और जानवर
इन कॉलोनियों में कई भवन सालों से खाली पड़े हैं. इन खाली पड़े घरों में असामाजिक तत्वों और जहरीले जानवरों का बसेरा है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों के लिए खतरा और भी बढ़ गया है.

प्रशासन का बयान
इस मामले पर जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव ने बताया कि जर्जर भवनों में रहने वालों को नोटिस जारी किए गए हैं और कुछ भवनों को खाली कराकर गिराया भी गया है. उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा बजट मिलने पर इन भवनों का पुनर्निर्माण कराया जाएगा. हालांकि, यह देखना होगा कि बजट आने से पहले कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Banswara news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news