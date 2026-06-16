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उदयपुर के गांधी ग्राउंड में सजेगा इतिहास, कल मनाया जाएगा हल्दीघाटी विजय पर्व, RSS प्रमुख मोहन भागवत करेंगे संबोधित

Rajasthan news: उदयपुर के गांधी ग्राउंड में कल महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती और हल्दीघाटी युद्ध के 450 वर्ष पूरे होने पर भव्य विजय पर्व मनाया जाएगा. इसमें RSS प्रमुख मोहन भागवत मुख्य वक्ता होंगे. कार्यक्रम के लिए 2 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल सजाया गया है और हल्दीघाटी की पवित्र मिट्टी से महाराणा प्रताप की कलाकृतियां बनाई गई हैं.

Edited byArti PatelReported byAvinash jagnawat
Published: Jun 16, 2026, 04:31 PM|Updated: Jun 16, 2026, 04:31 PM
उदयपुर के गांधी ग्राउंड में सजेगा इतिहास, कल मनाया जाएगा हल्दीघाटी विजय पर्व, RSS प्रमुख मोहन भागवत करेंगे संबोधित
Image Credit: Maharana Pratap Jayanti 2026

Maharana Pratap Jayanti 2026: झीलों की नगरी उदयपुर में कल का दिन बेहद ऐतिहासिक और शौर्य के उल्लास से भरा होने वाला है. वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती और ऐतिहासिक हल्दीघाटी युद्ध के 450 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शहर में विशाल 'विजय पर्व' बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा. इस गौरवशाली अवसर पर उदयपुर के प्रसिद्ध गांधी ग्राउंड में एक भव्य और विशाल कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे.

30 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था, 2 लाख स्क्वायर फीट का भव्य पंडाल
इस महा-आयोजन को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रशासन और आयोजकों द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. बता दें कि गांधी ग्राउंड में आने वाले जनसैलाब को देखते हुए 2 लाख स्क्वायर फीट क्षेत्र में एक विशाल और अत्याधुनिक वॉटरप्रूफ पांडाल तैयार किया गया है. पंडाल के भीतर 30 हजार से अधिक लोगों के आराम से बैठने के लिए कुर्सियां और बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं और राष्ट्रभक्तों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े.

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हल्दीघाटी की पवित्र माटी से उकेरा गया शौर्य
इस कार्यक्रम का सबसे मुख्य और भावुक कर देने वाला आकर्षण सभा स्थल पर बनाई गई अद्भुत कलाकृतियां हैं. बता दें कि आयोजन समिति ने हल्दीघाटी के ऐतिहासिक युद्ध मैदान से पवित्र माटी मंगवाई है. इस पवित्र मिट्टी को मिलाकर कलाकारों ने सभा स्थल पर महाराणा प्रताप, उनके पराक्रमी अश्व चेतक और मेवाड़ के विभिन्न ऐतिहासिक युद्ध स्थलों एवं किलों की बेहद खूबसूरत और सजीव मिट्टी की कलाकृतियां (स्कल्पचर्स) तैयार की हैं, जो वहां आने वाले हर व्यक्ति को इतिहास के गौरव की याद दिलाएंगी.

गांधी ग्राउंड में चल रही तैयारियों और फाइनल टच की कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें और झलकियां सीधे आप तक पहुंचाई जा रही हैं, जो इस उत्सव की भव्यता को बयां कर रही हैं.
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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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