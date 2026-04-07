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क्या खत्म हो जाएंगी उदयपुर की पहाड़ियां? नए संरक्षण नियमों पर HC ने मांगा जवाब

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर की पहाड़ियों के संरक्षण मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा. याचिका में 2024 के नए नियमों को असंवैधानिक बताते हुए पर्यावरण और जल स्रोतों पर खतरे की आशंका जताई गई है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Apr 07, 2026, 11:17 PM IST | Updated:Apr 07, 2026, 11:17 PM IST

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क्या खत्म हो जाएंगी उदयपुर की पहाड़ियां? नए संरक्षण नियमों पर HC ने मांगा जवाब

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर की पहाड़ियों के संरक्षण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति संदीप शाह की खंडपीठ ने झील संरक्षण समिति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. मामले की अगली सुनवाई अब चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजवेन्द्र सारस्वत ने अदालत में पक्ष रखते हुए राज्य सरकार द्वारा 18 अप्रैल 2025 को लागू किए गए “नगरीय क्षेत्र में स्थित पहाड़ों के संरक्षण हेतु मॉडल विनियम - 2024” को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि ये नियम न केवल संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 48-ए का उल्लंघन करते हैं, बल्कि पूर्व में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के भी विपरीत हैं.

याचिका के अनुसार, राज्य सरकार ने इन नियमों को राजस्थान नगरपालिकाएं अधिनियम, 2009 की धारा 337 के तहत अधिसूचित किया है, जबकि इस धारा के अंतर्गत पहाड़ियों के संरक्षण के लिए इस प्रकार के नियम बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है. ऐसे में इन विनियमों को कानून के दायरे से बाहर बताया गया है.

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याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि वर्ष 2018 में बनाए गए नियमों में कई खामियां थीं, जिनका फायदा उठाकर पहाड़ियों पर अवैध कटाई और निर्माण कार्य किए गए. इसके बाद सरकार ने 2024 में नए नियम लागू किए, लेकिन इनमें भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जैव विविधता संरक्षण और जल स्रोतों की सुरक्षा जैसे अहम पहलुओं को नजरअंदाज किया गया है.

याचिका में उदयपुर क्षेत्र में लगातार बढ़ रही अवैध निर्माण गतिविधियों और मास्टर प्लान के विपरीत भूमि उपयोग परिवर्तन पर भी चिंता जताई गई है. कहा गया है कि इससे पहाड़ियों का अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है और पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है. भविष्य में इससे जल संकट और भू-स्खलन जैसी गंभीर समस्याएं पैदा होने की आशंका भी व्यक्त की गई है. फिलहाल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब कर मामले को गंभीरता से लिया है. अब सरकार के जवाब के बाद ही इस पूरे मामले में आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

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