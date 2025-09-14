Zee Rajasthan
स्कूल के नाम पर चर्च! डूंगरपुर में धर्म परिवर्तन का बड़ा खुलासा?

Rajasthan News: डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के जेलाना गांव में स्कूल के नाम पर चर्च चलाने और धर्म परिवर्तन कराने के आरोपों से हंगामा. हिंदू संगठनों ने विरोध जताया. पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्कूल के अलावा अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई.

Published: Sep 14, 2025, 06:25 PM IST | Updated: Sep 14, 2025, 06:25 PM IST

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के जेलाना गांव में स्कूल के नाम पर चर्च चलाने पर लोगो का गुस्सा फूट पड़ा. बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों ओर गांव के लोग चर्च पहुंचे. जहां मौजूद लोगों को प्रार्थना करवाई जा रही थी. वही चर्च में अवैध रूप से धर्म परिवर्तन करवाने के भी आरोप लगाए. मौके पर पहुंची पुलिस ने भी स्कूल के अलावा किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों का संचालन नहीं करने के लिए पाबंद किया गया.

धर्मांतरण विरोधी बिल पास होने के बाद पहला मामला आया सामने
प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी बिल पास होने के बाद डूंगरपुर में ये पहला मामला सामने आया है. बिछीवाड़ा ओर रामसागड़ा थाना क्षेत्र के बीच जेलाना ओर भेहना गांव के सीमा पर स्कूल के नाम चर्च चलाने का आरोप है. गोपालराम महाराज के नेतृत्व में कई हिंदूवादी संगठनों ओर गांव के लोग चर्च पहुंच गए. लोगो ने चर्च में आदिवासियों को गुमराह कर अवैध रूप से प्रार्थना करवाने के आरोप लगाए. जिससे हंगामा हो गया.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस
वहीं घटना की सूचना पर बिछीवाड़ा थानाधिकारी कैलाश सोनी ओर रामसागड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. गोपालराम महाराज ने कहा कि यहां स्कूल के नाम 3 साल पहले चर्च का काम शुरू हुआ था. तब से गांव ओर आसपास के लोग विरोध कर रहे हैं. लेकिन ध्यान नहीं दिया गया. अब स्कूल के नाम से यहां चर्च में धर्मांतरण की गतिविधियां चल रही हैं. आदिवासी लोगों को गुमराह कर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है. वही डूंगरपुर डीएसपी तपेंद्र मीणा भी मौके पर पहुंच गए. लोगों ने स्कूल के नाम पर अवैध गतिविधियों पर तुरंत बंद करने की मांग रखी. जिस पर पुलिस ने स्कूल के अलावा किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों का संचालन नहीं करने के लिए पाबंद किया है.

