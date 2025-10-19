दिवाली से पहले राजस्थान को मिली नई रेल लाइन की सौगात, इन जिलों के लोग बनेंगे करोड़पति!

Railway Gift To Rajasthan: राजस्थान के उदयपुर संभाग के राजसमंद जिले के देवगढ़ मदारिया से मारवाड़ जंक्शन तक बनने वाली नई रेल लाइन (वाया टॉडगढ़-रावली) को आखिरकार रेलवे की मंजूरी मिल गई है. इस परियोजना से न केवल उदयपुर, राजसमंद और पाली जिले आपस में जुड़ेंगे, बल्कि जयपुर और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों के बीच भी नया रेल मार्ग तैयार होगा. रेलवे ने इस रेल लाइन के सर्वे के लिए 11.75 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. यह लाइन ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों तक पहुंच को आसान बनाएगी और पर्यटन के नए अवसर खोलेगी. टॉडगढ़ की हरित पहाड़ियां, देवगढ़ का प्राचीन किला और रावली की प्राकृतिक खूबसूरती अब रेलवे मानचित्र पर प्रमुख आकर्षण बन सकते हैं.

रेल संपर्क मजबूत करने की दिशा में केंद्र का अहम फैसला

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान में रेल नेटवर्क को सशक्त करने के उद्देश्य से इस परियोजना को मंजूरी दी है. उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार, प्रस्तावित रेल लाइन की लंबाई लगभग 72 किलोमीटर होगी. स्वीकृत राशि से अब फाइनल लोकेशन सर्वे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

सर्वे के बाद तैयार होगी विस्तृत रिपोर्ट

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सर्वे पूरा होने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी. यह रिपोर्ट परियोजना की आर्थिक और तकनीकी संभावनाओं का मूल्यांकन करेगी. इसके बाद रिपोर्ट को रेलवे बोर्ड के समक्ष मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. डीपीआर स्वीकृत होते ही इस रेल लाइन पर आने वाले वर्षों में ट्रेनों की आवाजाही शुरू होने की संभावना है.

पहले से चल रहे प्रोजेक्ट्स से जुड़ेगी नई रेल लाइन

नाथद्वारा से देवगढ़ मदारिया तक 82 किलोमीटर लंबी रेललाइन के गेज परिवर्तन का काम पहले चरण में 969 करोड़ रुपये की लागत से जारी है. इस कार्य के पूरा होने के बाद नई रेल लाइन इस नेटवर्क को और विस्तार देगी. इससे जयपुर, दिल्ली, उदयपुर, अहमदाबाद और मुंबई जैसे बड़े शहरों तक सीधा रेल संपर्क संभव हो जाएगा.

