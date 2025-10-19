Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

दिवाली से पहले राजस्थान को मिली नई रेल लाइन की सौगात, इन जिलों के लोग बनेंगे करोड़पति!

Rajasthan News: राजस्थान के लोगों को दिवाली से पहले रेलवे की तरफ से तोहफा मिला है. देवगढ़ मदारिया से मारवाड़ जंक्शन तक नई रेल लाइन को मंजूरी मिल गई है. 72 किमी लंबी इस परियोजना से उदयपुर, राजसमंद, पाली समेत जयपुर-अहमदाबाद के बीच नया रेल मार्ग बनेगा. 

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 19, 2025, 11:47 AM IST | Updated: Oct 19, 2025, 11:47 AM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं? मुगलों के शासन में लोग कैसे बनाते थे दिवाली, सच जान उड़ जाएंगे होश!
7 Photos
mughal

क्या आप जानते हैं? मुगलों के शासन में लोग कैसे बनाते थे दिवाली, सच जान उड़ जाएंगे होश!

क्यों लाल कपड़े में लपेटा जाता है खाटू श्याम जी का मन्नत का नारियल?
6 Photos
Khatu Shyam ji

क्यों लाल कपड़े में लपेटा जाता है खाटू श्याम जी का मन्नत का नारियल?

क्या आप जानते हैं? नागौर के ईनाणा गांव में दिवाली पर होते हैं पटाखे बैन, वजह जान चौंक जाएंगे आप!
8 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं? नागौर के ईनाणा गांव में दिवाली पर होते हैं पटाखे बैन, वजह जान चौंक जाएंगे आप!

राजस्थान में दिवाली पर बढ़ेगी ठंड, इन इलाकों में हो सकती हैं बारिश!
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में दिवाली पर बढ़ेगी ठंड, इन इलाकों में हो सकती हैं बारिश!

दिवाली से पहले राजस्थान को मिली नई रेल लाइन की सौगात, इन जिलों के लोग बनेंगे करोड़पति!

Railway Gift To Rajasthan: राजस्थान के उदयपुर संभाग के राजसमंद जिले के देवगढ़ मदारिया से मारवाड़ जंक्शन तक बनने वाली नई रेल लाइन (वाया टॉडगढ़-रावली) को आखिरकार रेलवे की मंजूरी मिल गई है. इस परियोजना से न केवल उदयपुर, राजसमंद और पाली जिले आपस में जुड़ेंगे, बल्कि जयपुर और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों के बीच भी नया रेल मार्ग तैयार होगा. रेलवे ने इस रेल लाइन के सर्वे के लिए 11.75 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. यह लाइन ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों तक पहुंच को आसान बनाएगी और पर्यटन के नए अवसर खोलेगी. टॉडगढ़ की हरित पहाड़ियां, देवगढ़ का प्राचीन किला और रावली की प्राकृतिक खूबसूरती अब रेलवे मानचित्र पर प्रमुख आकर्षण बन सकते हैं.

रेल संपर्क मजबूत करने की दिशा में केंद्र का अहम फैसला
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान में रेल नेटवर्क को सशक्त करने के उद्देश्य से इस परियोजना को मंजूरी दी है. उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार, प्रस्तावित रेल लाइन की लंबाई लगभग 72 किलोमीटर होगी. स्वीकृत राशि से अब फाइनल लोकेशन सर्वे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

सर्वे के बाद तैयार होगी विस्तृत रिपोर्ट
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सर्वे पूरा होने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी. यह रिपोर्ट परियोजना की आर्थिक और तकनीकी संभावनाओं का मूल्यांकन करेगी. इसके बाद रिपोर्ट को रेलवे बोर्ड के समक्ष मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. डीपीआर स्वीकृत होते ही इस रेल लाइन पर आने वाले वर्षों में ट्रेनों की आवाजाही शुरू होने की संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पहले से चल रहे प्रोजेक्ट्स से जुड़ेगी नई रेल लाइन
नाथद्वारा से देवगढ़ मदारिया तक 82 किलोमीटर लंबी रेललाइन के गेज परिवर्तन का काम पहले चरण में 969 करोड़ रुपये की लागत से जारी है. इस कार्य के पूरा होने के बाद नई रेल लाइन इस नेटवर्क को और विस्तार देगी. इससे जयपुर, दिल्ली, उदयपुर, अहमदाबाद और मुंबई जैसे बड़े शहरों तक सीधा रेल संपर्क संभव हो जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Udaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news