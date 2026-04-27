/Rajasthan News: राजस्थान की ये झील सिर्फ खूबसूरत नहीं, एशिया के गौरव की है पहचान

Jaisamand Lake Udaipur: उदयपुर जिसे हम झीलों की नगरी कहते हैं, वहां एक ऐसी झील भी है जिसकी विशालता और भव्यता देख दुनिया दांतों तले अंगुली दबा लेती है. यह है जयसमंद झील, जिसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है. यह केवल पानी का भंडार नहीं, बल्कि 17वीं शताब्दी की बेजोड़ इंजीनियरिंग और राजपूताना वैभव का जीवंत उदाहरण है.

इतिहास

इस झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने 1685 से 1691 के बीच करवाया था. बता दें कि दो विशाल पहाड़ियों के बीच स्थित 'ढेबर दर्रे' को रोककर गोमती नदी के पानी को एक विशाल कृत्रिम झील का स्वरूप दिया गया. यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील है. इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें सात बड़े टापू हैं.

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पत्थरों पर उकेरी गई सुंदरता

जयसमंद की खूबसूरती केवल इसके नीले पानी में नहीं, बल्कि इसके किनारों पर बने स्थापत्य में भी है. बता दें कि झील के तट पर बनी सफेद संगमरमर की छतरियां और उन पर की गई बारीक नक्काशी इसके सौंदर्य को चार चांद लगाती है. वहीं झील की पाल पर बने विशालकाय हाथी और कलात्मक सीढ़ियां राजसी ठाठ-बाठ की याद दिलाती हैं. झील के पास स्थित पहाड़ियों पर 'नर्मदेश्वर महादेव' मंदिर और महाराणा के ग्रीष्मकालीन महल (हवा महल और रूठी रानी का महल) आज भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं.

प्रकृति और वन्यजीवों का बसेरा

जयसमंद केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है. यहां के स्वच्छ पानी और शांत वातावरण के कारण विभिन्न प्रजातियों के स्थानीय और प्रवासी पक्षी नजर आते हैं. झील के चारों ओर 'जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य' स्थित है, जहां पैंथर, हिरण और जंगली सुअर जैसे जानवर देखे जा सकते हैं.