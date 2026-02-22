Zee Rajasthan
JJM Scam में उदयपुर फाइल्स की एसीबी कर सकती जांच, 70 फीसदी तक फर्जी पैमेंट हुआ था फर्मों को

Rajasthan News: जल जीवन मिशन घोटाले में अब उदयपुर फाइल्स की जांच होगी. चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल की गिरफ्तारी के बाद एसीबी पाइपलाइन और टंकियों के निर्माण में हुए 70% फर्जी भुगतान और भ्रष्टाचार के साक्ष्यों की तफ्तीश कर रही है.

JJM Corruption Udaipur: जल जीवन मिशन घोटाले में उदयपुर फाइल्स की एसीबी कर सकती जांच,70 फीसदी तक फर्जी पैमेंट हुआ था फर्मों को जयपुर-जल जीवन मिशन में उदयपुर में हुए घोटालों की एसीबी जांच कर सकती है.पीएचईडी के चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल को होटल ताज से गिरफ्तार किया था.जिसके बाद अब एसीबी की नजर उदयपुर पर है.जल जीवन मिशन घोटाले का कनेक्शन उदयपुर से जुडा है.माना जा रहा है कि अब एसआईटी उदयपुर घोटाले में भी जल्द फर्मालिकों और अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है.

सर्किट हाउस में ना रूककर ताज में रुके

जल जीवन मिशन घोटाले में 10 गिरफ्तारियों के बाद अब जांच एजेंसियों की नजर उदयपुर पर टिकी है.जेजेएम भ्रष्टाचार में जांच टीमे उदयपुर फाइल्स की तफ्तीश कर सकती है.बता दें कि पीएचईडी चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल को उदयपुर के होटल ताज से गिरफ्तार किया था.वहीं अब एसीबी होटल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल सकती है.दिनेश गोयल के लिए गाडी और होटल किसने बुक करवाया, इसमें कौन-कौन लोग मिले हैं, इसकी एसीबी जांच करेगी. बता दें कि दिनेश गोयल के पास उदयपुर चीफ इंजीनियर का चार्ज था.गोयल के दफ्तर से जानकारी मिली है कि वे सरकारी टूर के लिए उदयपुर गए थे, इसलिए उनके लिए उदयपुर सर्किट हाउस बुक हुआ था.लेकिन वे सर्किट हाउस में ना रूककर होटल ताज में रुके थे.अब जांच एजेन्सी ये भी तफ्तीश कर सकती है कि क्या होटल और गाडी किसी फर्म के मालिक ने बुक करवाई थी?

जेजेएम में इस तरह हुआ महाघोटाला

  • मौके पर पाइपलाइन डालने का काम ही नहीं हुआ और मापुस्तिका में फर्जी एंट्री कर ठेकेदार को भुगतान कर दिया.
  • गांव में प्लास्टिकी पाइप लाइन डाली गई, लेकिन बिलों में महंगे डक्टाइल आयरन बताकर ठेकेदार को चार गुणा ज्यादा पेमेंट हुआ. - फोटोकॉपी बिलों पर ही करोड़ों रुपए का पेमेंट.
  • टीपीआईए की आपत्तियों के बावजूद ठेकेदारों को पेमेंट.
  • फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर ही टेंडर के वर्क ऑर्डर दिए.

विभाग को करोड़ों की चपत

विभाग के अफसरों के मुताबिक उदयपुर और बांसवाड़ा जल जीवन मिशन में जमकर फर्जीवाड़ा हुआ.थर्ड पार्टी एजेंसी की जांच के बिना ही फर्मों को करोड़ों का भुगतान कर दिया.केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक वित्त विभाग की अनुमति के ही मूल्य वृद्धि की राशि देय है, लेकिन उदयपुर में बिना परमिशन के कंपनियों को पैमेंट कर दिया.वहीं फर्मों को करोडों की जीएसटी का भी संदिग्ध भुगतान हुआ.विभाग द्धारा 100 KL टंकी के डिजाइन में कम से कम 10 क्विंटल लोहा लगता है.जबकि संवेदक और अफसरों ने बाहर से ड्राइंग डिजाइन करवाई, जिसमें करीब 6-7 क्विंटल लोहा लगा.यानि हर टंकी पर सरकार को करीब 3-5 लाख का नुकसान हुआ.जानकारों का कहना है कि 70 से अधिक टंकियों का निर्माण हुआ था.इस हिसाब से विभाग को करोड़ों की चपत लगी.

ड्राइंग-डिजाइन के मुताबिक भी काम नहीं

जलदाय विभाग की जांच रिपोर्ट में भी सामने आया था कि फोटोकॉपी से फर्मों को करोडों का भुगतान कर दिया.नियमों के तहत नलकूप के पूर्ण निर्माण के बाद ही 90 प्रतिशत भुगतान का प्रावधान है, लेकिन फर्मों का बिना काम पूरा हुए 70 प्रतिशत तक फर्जी भुगतान कर दिया.वहीं बिना वर्क आर्डर नंबर अंकित किए करोडों के पाइप खरीद लिए.दोनों जिलों में कई जगहों पर ड्राइंग-डिजाइन के मुताबिक भी काम नहीं हुआ.

