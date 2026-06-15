Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Udaipur
  • /100 करोड़ की मेगा परियोजना का कमाल, 95% पूरा हुआ काम, अब मारवाड़ में नहीं सताएगा पानी का संकट!

100 करोड़ की मेगा परियोजना का कमाल, 95% पूरा हुआ काम, अब मारवाड़ में नहीं सताएगा पानी का संकट!

Rajasthan News: कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने उदयपुर के कोटड़ा में सेई बांध टनल चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया. 100 करोड़ की इस परियोजना का 95% काम पूरा हो चुका है. टनल की क्षमता 4 गुना बढ़ने से अतिरिक्त पानी गुजरात नहीं जाएगा और पाली, सिरोही-जालोर को अधिक पानी मिलेगा. 

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAvinash jagnawat
Published: Jun 15, 2026, 10:27 PM|Updated: Jun 15, 2026, 10:27 PM
100 करोड़ की मेगा परियोजना का कमाल, 95% पूरा हुआ काम, अब मारवाड़ में नहीं सताएगा पानी का संकट!
Image Credit: Joraram Kumawat In Udaipur

Udaipur News: पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने आज उदयपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कोटड़ा का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ बहुप्रतीक्षित सेई बांध की टनल की चैड़ाई बढ़ाने के चल रहे निर्माण कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया. मंत्री कुमावत ने खुद टनल के भीतर जाकर निर्माण कार्य की प्रगति को देखा और अधिकारियों से अब तक हुए कार्य, बची हुई खुदाई और कंक्रीट लाइनिंग के तकनीकी पहलुओं की विस्तृत जानकारी ली. मंत्री कुमावत ने बताया कि सेई बांध से अतिरिक्त पानी को जवाई बांध तक पहुंचाने के लिए बनी 6.7 किलोमीटर लंबी सुरंग को चैड़ा करने के लिए सरकार ने बजट में कुल 100 करोड़ का प्रावधान किया है.

पिछले तीन साल से चल रहे इस कार्य का करीब 95 फीसदी हिस्सा पूरा हो चुका है. अब केवल 90 मीटर टनल का कार्य बाकी है, जिसे आगामी 15 जुलाई तक हर हाल में पूरा करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने साफ किया कि पश्चिमी राजस्थान के जल संकट को दूर करने के लिए बड़े स्तर पर कार्य किया जा रहा है और निर्माण की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं होगा. साथ ही, उन्होंने टनल के अंदर काम कर रहे श्रमिकों और इंजीनियरों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखने की हिदायत दी. मंत्री ने बताया कि इस टनल का विस्तार होने से पानी की निकासी क्षमता 328 क्यूसेक से बढ़कर 1376 क्यूसेक हो जाएगी. क्षमता 4 गुना बढ़ने से मानसून के दौरान अतिरिक्त पानी व्यर्थ बहकर गुजरात नहीं जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

इससे पाली, सिरोही और जालोर जिलों को भरपूर पानी मिल सकेगा. उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान में टनल की चैड़ाई कम होने के कारण सेई बांध से जवाई बांध तक पानी पहुँचने में 45 से 50 दिन का समय लगता है. लेकिन यह कार्य पूरा होने के बाद मात्र 22 दिन में ही जवाई बांध को 74 एमसीएफटी पानी मिलने लगेगा, जो इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा.

मारवाड़ के लिए संजीवनी है यह परियोजना
सेई बांध और इसकी टनल मारवाड़ क्षेत्र, विशेषकर पाली जिले के लिए जीवनदायिनी मानी जाती है. कोटड़ा के सेई बांध से पानी को इस टनल के जरिए जवाई बांध में डाइवर्ट किया जाता है. जवाई बांध पाली और जोधपुर के कई इलाकों की प्यास बुझाता है. वर्तमान में टनल की क्षमता कम होने के कारण मानसून के दौरान सेई बांध का अतिरिक्त पानी बहकर गुजरात चला जाता है. टनल की चैड़ाई बढ़ने से पानी का प्रवाह (डिस्चार्ज क्षमता) तेजी से बढ़ेगा. मानसून का अतिरिक्त पानी व्यर्थ बहने से बचेगा. जवाई बांध कम समय में और अधिक मात्रा में भरा जा सकेगा. पाली सहित पूरे मारवाड़ क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई संकट का स्थाई समाधान होगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Udaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:मिडिल ईस्ट में शांति की दस्तक, राजस्थान को बड़ा फायदा! आयात-निर्यात कारोबार में फिर लौटेगी रफ्तार

ट्रेंडिंग न्यूज़

श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में गरज-चमक के साथ बरसने वाला हैं बादल, IMD ने अभी-अभी जारी किया अलर्ट

Rajasthan News: राजस्थान में आंधी-बारिश का दौर जारी, फिर भी 42.8 डिग्री से तप रहा प्रदेश का ये जिला, जानें अपने शहरों का हाल

इस्लामपुर का नाम बदलने का विवाद गरमाया, पूर्व CM गहलोत और डोटासरा से मिला प्रतिनिधिमंडल, MLA हाकम अली बोले-'सद्भाव बिगाड़ रही BJP'

कौन सा दर्द ले डूबा महिला अधिकारी को? बाड़मेर में VDO ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

तो क्या 17 जून को सुबह 10 बजे से नहीं आएगा पीने का पानी ? PHED कॉन्ट्रेक्टर्स ने दी चेतावनी

प्लास्टिक फैक्ट्री में भड़की आग ने मचाई अफरा-तफरी, उदयपुर में भीषण लपटों से लाखों का माल खाक

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

कोटा में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत! खौफनाक मंजर देख मची चीख-पुकार

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

शादी किसी और से, दिल किसी और के लिए धड़का..., कपल ने साथ में की आत्महत्या

Instagram Reel बनी मौत की वजह? आगरा से भरतपुर घूमने आए युवक की झरने में डूबने से मौत

राजस्थान में मौसम का कहर, 17 जिलों पर बारिश-आंधी का डबल अटैक! ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

Jhunjhunu: कलाखरी बस स्टैंड पर बेकाबू कार ने मचाया तांडव, पुलिस बैरिकेड उखाड़ा, रोंगटे खड़े कर देने वाला CCTV वीडियो वायरल

नहीं भाती थी पड़ोसन, आंखों में देखना चाहती थी आंसू..., 5 वर्षीय बच्ची की हत्या में आया रोंगटे खड़े कर देने वाला सच

झुंझुनूं में इस्लामपुर का नाम बदलने के विरोध में हजारों ग्रामीणों की 15 KM पदयात्रा, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

प्रतापगढ़ शराब कांड में बड़ा एक्शन, दो पुलिसकर्मी निलंबित, जांच में खुल सकते हैं और राज

मनरेगा की विदाई, अब वीबी जी रामजी आई! 125 दिन रोजगार, हर हफ्ते खाते में आएगा पैसा

प्रतापगढ़ में महिला कांस्टेबल सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, वीडियो कॉल और चैट ने खोल दिए कई राज

तनोट माता के दर्शन कर लौट रहे परिवार की कार ट्रैक्टर से टकराई, 17 वर्षीय युवक की मौत, कई घायल

'भैया मुझे ससुराल छोड़ दो' कहने के लिए भाई को बुलाने गई थी बहन, सामने का मंजर देख उड़ गए होश

जयपुर में बड़ा खुलासा, रिश्वत लेते पकड़ी गई कर्नाटक पुलिस की महिला SI समेत 3 पुलिसकर्मी

चूरू में मौसम का कहर, तेज काली-पीली आंधी से दिन में ही छा गया अंधेरा, देखें तस्वीरें

Jaipur News: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में अभिजीत दीपके को जड़े थप्पड़, वीडियो वायरल

Jaipur: बोरे और प्लास्टिक से लिपटा मिला व्यापारी का शव, आरोपी डेड बॉडी लेकर गाड़ी में रहा घूमता

राजस्थान में भूजल का महासंकट, सिर्फ 5% भूजल बचा

श्रीडूंगरगढ़ में कार और ट्रक की भीषण टक्कर, एक परिवार के 6 लोगों की हुई मौत

अशोक गहलोत के बयान पर सतीश पूनिया का पलटवार, बोले- कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संविधान का दुरुपयोग किया

Jaipur News: पड़ोसी के डबल बेड में मिला 5 साल की मासूम का शव, पति-पत्नी पुलिस हिरासत में

राजस्थान में मानसून की एंट्री से पहले होगी भारी से अति भारी बारिश! ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

20 सेकंड में थनैला रोग की पहचान! पिलानी के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया बड़ा कमाल, पशुपालकों को मिली बड़ी राहत

राजस्थान में गोल्ड सिल्वर के रेट ने काटा गदर, जानें सोमवार के लेटेस्ट प्राइस

Jodhpur: इंस्टाग्राम की एक रील ने युवक को लगा दिया लाखों का चूना! पढ़ें पूरा मामला

Sawai Madhopur: स्कूल प्रिंसिपल पर महिला शिक्षिका ने लगाए छेड़छाड़ के आरोप, पुलिस थाने में मामला दर्ज

इस्लामपुर का नाम बदलने के विरोध में निकली पदयात्रा, गुढ़ा बोले- नहीं होने देंगे नाम परिवर्तन

धौलपुर के पास बड़ा रेल हादसा: ट्रेन में आग की अफवाह से मची भगदड़, दूसरी ट्रेन की चपेट में आए कई यात्री

Rajasthan News: खेतड़ी में कांग्रेस की मंथन बैठक, चिरंजीव राव बोले- BJP अब विधायक-सांसद चुरा रही

एक सबूत दिखा दो... गहलोत पर जमकर बरसे शेखावत, सरकार गिराने के आरोपों को दी खुली चुनौती

बनाते समय नहीं टूटेगी बाजरे की रोटी! जानिए एक्सपर्ट शेफ विकास नाइक की सीक्रेट ट्रिक्स

सोना-चांदी का धमाका, एक ही दिन में दामों ने लगा दी लंबी छलांग! जानें ताजा भाव

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

आज बारिश से भीगेगा राजस्थान का कोना-कोना! 31 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 13 जिले, आंधी-तूफान के साथ जमकर बरसेंगे बदल, पढ़ें वेदर अपडेट

गोल्ड-सिल्वर के ताजा भाव जारी होते ही राजस्थान के सर्राफा बाजार में आया तूफान, जानें सोना-चांदी का लेटेस्ट भाव

TAGS:
Udaipur News
Rajasthan News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
100 करोड़ की मेगा परियोजना का कमाल, 95% पूरा हुआ काम, अब मारवाड़ में नहीं सताएगा पानी का संकट!
Udaipur News
2
Rajasthan Politics
3
Rajasthan News
4
Rajasthan News
5
Pushkar News