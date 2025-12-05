Zee Rajasthan
शादी से ठीक 6 दिन पहले उजड़ गया घर! कार बेकाबू हुई, ट्रेलर ने रौंदा, बरात की जगह उठी अर्थी

Rajasthan News: उदयपुर के डबोक क्षेत्र में शादी के कार्ड बांटकर लौट रहे करणी सेना मावली ब्लॉक अध्यक्ष राहुल सिंह की कार बेकाबू होकर रॉन्ग साइड चली गई, जहां ट्रेलर की टक्कर से उनकी मौत हो गई. हादसे में दोस्त घायल हुआ. 11 दिसंबर की शादी से पहले घर की खुशियां मातम में बदल गईं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Dec 05, 2025, 11:09 PM IST | Updated: Dec 05, 2025, 11:09 PM IST

Udaipur News: उदयपुर जिले के डबोक थाना क्षेत्र में गुरुवार रात एक दुखद सड़क हादसे में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के मावली तहसील अध्यक्ष राहुल सिंह सारंगदेवत की जान चली गई. दुर्घटना दरौली के पास फोरलेन हाईवे पर करीब 7:30 बजे हुई. जानकारी के अनुसार, भटेवर से डबोक लौटते समय राहुल की कार अचानक संतुलन खो बैठी. वाहन डिवाइडर से टकराते हुए सड़क की दूसरी ओर पहुंच गया. उसी दौरान सामने से आ रहे डंपर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे के तुरंत बाद लोग उन्हें डबोक अस्पताल लेकर पहुंचे. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उदयपुर रेफर किया गया, लेकिन शहर पहुंचने से पहले ही रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया. उनके साथ बैठे लक्ष्मण सिंह भी घायल हुए हैं.

राहुल सिंह की शादी 11 दिसंबर को होने वाली थी. गुरुवार को वे दिनभर शादी के निमंत्रण पत्र बांट रहे थे और इसी बीच यह भीषण हादसा हो गया. खुशियों से भरे घर में अचानक सन्नाटा छा गया. जहां घर में कार्यक्रमों की रौनक होनी थी, वहां अब मातम पसरा है. बारात की तैयारियों की जगह घर से अर्थी उठने पर पूरे इलाके में शोक छा गया.

उदयपुर में अपनी शादी का कार्ड देकर लौटते समय युवक की कार अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में चली गई. इसके बाद ट्रेलर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में युवक की मौत हो गई. उसकी शादी 11 दिसंबर को तय थी. दुर्घटना उदयपुर के दरौली के पास फोरलेन हाईवे पर गुरुवार रात हुई.

श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के मावली ब्लॉक अध्यक्ष राहुल सिंह सारंगदेवोत (25) की इस सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के वक्त उनके साथ मौजूद उनके साथी लक्ष्मण सिंह भी घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है.

कार अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर पार कर गलत दिशा में जा पहुंची, तभी तेज गति के ट्रेलर ने उसे टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि कार आगे और पीछे से पूरी तरह दब गई. राहुल तीन भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर थे. उनके पिता प्रेम सिंह और माता रूप कंवर अचलाना, मावली उदयपुर के निवासी हैं.

राहुल की मौत की खबर मिलते ही परिवार की सारी खुशियां मातम में बदल गईं. घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं. 10 दिसंबर को बड़ा आयोजन था और 11 दिसंबर को बारात निकलनी थी. जैसे ही हादसे की सूचना परिवार तक पहुंची, परिजन फफक पड़े और घर में कोहराम मच गया.

श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के उदयपुर जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने बताया कि राहुल पिछले दो साल से मावली ब्लॉक अध्यक्ष का दायित्व संभाल रहे थे. वे हमेशा जनहित के मुद्दों को उठाते थे. उनके निधन की खबर संगठन के लिए बड़ा सदमा है. राहुल का प्लास्टिक खिलौनों का कारोबार भी था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Udaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

