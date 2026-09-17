/'कुछ दुख शब्दों से बयां नहीं होते......' राजमाता विजयराज कुमारी मेवाड़ के अंतिम संस्कार के बाद बोले लक्ष्यराज

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Rajmata Vijayraj Kumari Mewar: उदयपुर की झीलें और सिटी पैलेस आज राजमाता विजयराज कुमारी मेवाड़ को अंतिम विदाई का गवाह बने. 14 सितंबर को 83 साल की उम्र में उनके निधन के बाद मेवाड़, मारवाड़ और गुजरात तक शोक की लहर थी. आज उनके अंतिम संस्कार के दौरान उनकी याद में हर तरफ गम का माहौल रहा. राजमाता लंबे समय से अस्वस्थ चल रही थीं. उनके जाने की खबर से पूरे इलाके में शोक का माहौल बन गया था.
कुछ वियोग शब्दों से परे होते हैं और कुछ वेदनाएँ शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकतीं।— LakshyarajSinghMewar (@lakshyarajmewar) September 17, 2026
मेरी माताश्री अब हमारे बीच नहीं रहीं।
उनके साथ मेरे अस्तित्व का एक अंश जैसे विलीन हो गया, पर उनका स्नेह, उनकी ममता और उनके संस्कार मेरे अंतर्मन में सदैव जीवित रहेंगे।
माँ, आपके कर-स्पर्श अब भले… pic.twitter.com/9lrrHkuOiF
शाही गारद के साथ अंतिम विदाई
सिटी पैलेस से राजमाता की अंतिम यात्रा निकली तो माहौल गमगीन हो गया. सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े रहे. महिलाओं और आम नागरिकों ने भी नम आंखों से उन्हें आखिरी विदाई दी. पारंपरिक शाही गारद और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनकी पार्थिव देह मेवाड़ के ऐतिहासिक शाही श्मशान स्थल ‘महासतियाजी’ ले जाई गई. यहां पूरी परंपरा और विधि-विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया.
कच्छ की राजकुमारी से मेवाड़ की राजमाता तक
राजमाता विजयराज कुमारी का जन्म गुजरात के कच्छ राजपरिवार में हुआ था. वे कच्छ के महाराज फतह सिंह की बेटी और महाराव की पौत्री थीं. उनकी शुरुआती पढ़ाई ऊटी के प्रसिद्ध फ्रांसिस्कन कॉन्वेंट स्कूल में हुई.
अरविंद सिंह मेवाड़ की धर्मपत्नी बनकर आईं उदयपुर
विवाह के बाद उन्होंने पूर्व राजपरिवार के सदस्य स्वर्गीय अरविंद सिंह मेवाड़ की पत्नी के रूप में उदयपुर में कदम रखा. इसके बाद उन्होंने मेवाड़ की सांस्कृतिक परंपराओं और लोक कल्याण की भावना को अपनाया. वे समाजसेवी और शिक्षाविद् डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की माताजी थीं.
शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर रहा जोर
राजमाता ने शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के कामों में खास रुचि दिखाई. 1980 के दशक में उन्होंने उदयपुर के महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल के विकास और कायाकल्प में अहम भूमिका निभाई. उनके मार्गदर्शन और अनुशासन से स्कूल को आधुनिक शैक्षणिक संस्थान बनाने में मदद मिली. इस संस्थान से आज हजारों छात्र-छात्राएं अपना भविष्य संवार रहे हैं.
मेवाड़ के लिए बड़ी क्षति
राजमाता विजयराज कुमारी का निधन सिर्फ पूर्व राजपरिवार के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र के लिए भी बड़ी क्षति माना जा रहा है. उनके 83 साल के जीवन में परिवार, परंपरा, शिक्षा और समाज सेवा से जुड़े कई अध्याय रहे. 14 सितंबर को उनके निधन के बाद से उदयपुर में शोक का माहौल बना हुआ था, जो आज अंतिम संस्कार के बाद भी शहर भावुक नजर आया.
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