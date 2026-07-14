/16 जुलाई को घर-घर दर्शन देंगे भगवान जगदीश! शाही रथयात्रा में उमड़ेगा आस्था का सैलाब

Udaipur News: जगन्नाथ पुरी की तर्ज पर उदयपुर में भी आगामी 16 जुलाई को भगवान जगदीश अपने शाही लवाजमे के साथ नगर भ्रमण पर निकलेगें. हर वर्ष होने वाले इस भव्य आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. तो वही भक्त भी अपने आराध्य देव के स्वागत की तैयारियों में जुटे हए हैं.

रथ यात्रा में क्या-क्या होगा?

1. उदयपुर में अपने भक्तों का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलेंगे जगन्नाथ

2. घर घर जा कर प्रभू अपने भक्तों को देगें दर्शन

3. पलक पावडे बिछा कर भक्त भगवान का पुष्प वर्षा से करेंगे स्वगात

4. हजारों भगवा ध्वजों से सजा दुल्हन रथयात्रा का मार्ग और शहर

5. रथयात्रा को लेकर लेकसिटी के भक्तों का उत्साह चरम पर

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50 झाकियों को किया जाएगा शामिल

लेकसिटी उदयपुर इन दिनों भगवान जगन्नाथ की भक्ति के रंग में रंगा हुआ है. जगन्नाथ पुरी की तर्ज पर आगामी 16 जुलाई को अपने भक्तों का हाल जानने के लिए जगत के नाथ भगवान जगदीश नगर भ्रमण पर निकलेगें. भगवान जगदीश की रथयात्रा के आयोजन को लेकर शहरभर में तैयारियां जोरशोर से चल रही है. जगदीश चौक प्रांगण में प्रभू के रजत रथ को सजाने का काम अंतिम चरण में चल रहा है. जगदीश मंदिर सहित रथयात्रा के मार्ग पर भव्य साजावट की जा रही है. शहर के आसमान में केसरिया ध्वज लहरा रहे हैं. भगवान की रथयात्रा करीब सवा चार बजे जगदीश चौक प्रांगण से प्रारम्भ होगी. जो घण्टाघर, बड़ा बाजार, सन्तोषीमाता चौक, धानमंडी, मार्शल चौराहा, आरएमवी रॉड, कालाजी गोराजी, रंगनिवास, भट्टियानी चौहट्टा होते हुए पुनः जगदीश चौक पहुंचेगी. रथयात्रा में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों की करीब 50 झाकियों को शामिल किया जाएगा. जो रथयात्रा को विशाल स्वरूप प्रदान करेगी. जगह-जगह भक्त पुष्पवर्षा कर भगवान की रथयात्रा का स्वागत करेंगे.

रजत रथ पर सवार होकर भ्रमण पर निकलेंगे भगवान

नगर भ्रमण पर निकलने से पूर्व राजभोग आरती के बाद भगवान जगदीश परम्परागत रूप से मंदिर प्रांगण की परिक्रमा करेगें. इसके बाद दोपहर बाद शाही लवाजमे के साथ भगवान जगदीश अपने भव्य रजत रथ में सवार हो कर नगर भ्रमण पर निकलेंगे. परम्परानुसार मेवाड के पूर्व राज परिवार के सदस्य प्रभू के रथ को खिंच कर रथयात्रा का आगाज करेगें. इसके साथ ही हजारों की संख्या में भक्त रथयात्रा का हिस्सा बनेगें. रथयात्रा के पर्व को लेकर लोगों का उत्साह बढता ही जा रहा है.

शहरवासियों में दिख रहा है उत्साह

रथयात्रा के आयोजन को लेकर शहरवासियों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है. भक्तो का कहना है कि पूरे साल उन्हें इस दिन का इंतजार रहता है. क्योंकि इस दिन भगवान जगदीश दर्शन देने के लिए उनके घर पर आते है.

प्रशासन ने की पूरी तैयारी

रथयात्रा का यह आयोजन शान्ति पूर्वक सम्पन्न् हो इसके लिए जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारी कर ली है. पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने आयोजन समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक रुठमार्च कर तैयारियो का जायजा लिया है. इस दौरान उन्होंने अधिनस्तो को आवश्यक फिश निर्देश भी जारी किए है.