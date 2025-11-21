मासूम बेटे की आंखों के सामने परिवार का हत्याकांड, पति ने पत्नी और फिर खुद को उतारा मौत के घाट

Udaipur News: उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र के मसारो की ओवरी गांव में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक पारिवारिक हादसा सामने आया. घर के अंदर एक ही परिवार के तीन सदस्यों – पति जगदीश, पत्नी शारदा और उनका 7 वर्षीय बेटा हिमांशु – के शव अलग-अलग कमरों में फांसी के फंदे से लटके पाए गए. इस घटना ने पूरे गांव को दहशत और शोक में डाल दिया.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पति जगदीश काम से लौटकर घर पहुंचे और उन्होंने पत्नी शारदा को फांसी पर लटका देखा. इस दृश्य को देखकर उनकी मानसिक स्थिति अचानक बिगड़ गई. इसके बाद वह सीधे स्कूल गए और अपने बेटे हिमांशु को घर ले आए.

पुलिस जांच में सामने आया है कि घर लौटने के बाद जगदीश ने पहले अपने बेटे की हत्या की और फिर दूसरे कमरे में जाकर खुद भी फांसी लगाई. इस त्रासदी से पूरा परिवार और गांव स्तब्ध है.

घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें लिखा था – “मेरे घरवालों की कोई गलती नहीं है… हेमू की मम्मी पहले चली गई, हमारे जाने के लिए किसी को परेशान न किया जाए.” नोट की भाषा से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह कदम जगदीश ने मानसिक दबाव में स्वयं उठाया, किसी बाहरी दबाव के कारण नहीं.

हादसे के समय जगदीश के माता-पिता गांव से बाहर थे. जब वे लौटे, तो गेट अंदर से बंद और बाइक बाहर खड़ी देखी. उन्होंने पड़ोसियों की मदद से घर का दरवाजा तोड़ा और भयावह दृश्य देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी.

ऋषभदेव थाना पुलिस ने सूचना पाते ही मौके पर पहुंचकर घर को सील किया और तीनों शवों को ऋषभदेव अस्पताल की मोर्चरी में भेजा. मृतका शारदा के परिवार और मृतक जगदीश के भाई सुनील ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की.

पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल डेटा, घटनास्थल के हालात और परिजनों के बयानों के आधार पर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि तीनों मौतों की सटीक वजह केवल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक विश्लेषण के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

