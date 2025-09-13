36 घंटे से अटका पोस्टमार्टम, डूंगरपुर में विवाहिता की मौत पर मचा बवाल!

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के ओडा बड़ा गांव में एक विवाहिता घर में फांसी के फंदे पर लटकी मिली. उस समय महिला के 1 साल का बेटा रोता रहा. सांस ने आकर देखा तो घटना का पता लगा. वहीं पीहर पक्ष विवाहिता की मौत पर संदेह जताया है. फिलहाल शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका है.

साड़ी के फंदे से लटक कर दे दी जान

बिछीवाड़ा थाना हेड कांस्टेबल संदीप ने बताया कि 11 सितम्बर की शाम के समय कोकिला पत्नी सूरज खराड़ी ओर उसके परिवार के सभी लोग खाना खाकर सो गए थे. पति सूरज खराड़ी गुजरात के मेहसाणा में मजदूरी करता है. कोकिला अपने एक साल के बेटे के साथ घर के अंदर सोई थी. जबकि सास आगे के भाग में 3 साल के पोते को लेकर सोई थी. दूसरे दिन सुबह एक साल का बेटा रोते हुए देखकर वह दौड़कर पहुंची. उस समय बहु कोकिला ने घर में ही लकड़ी के पाट से साड़ी का फंदा लगाकर लटकी हुई मिली. इसके बाद सनसनी फैल गई और लोग इकट्ठे हो गए.

पीहर वालों ने मौत पर जताया संदेह

बिछीवाड़ा पुलिस ने शव को डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया. जहां बिजुड़ा शिशोद गांव से आए पीहर पक्ष ने मौत पर संदेह जताया. इसके बाद दोनों पक्षों में बातचीत का दौर शुरू हुआ. लेकिन 36 घंटे बाद भी कोई समझौता नहीं हुआ है. दोनों पक्ष आज शनिवार को भी मोर्चरी के सामने बैठकर चर्चा करते रहे. वही पुलिस उनके समझौते का इंतजार कर रही है. इसके बाद ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-