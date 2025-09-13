Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

36 घंटे से अटका पोस्टमार्टम, डूंगरपुर में विवाहिता की मौत पर मचा बवाल!

Rajasthan News: डूंगरपुर के बिछीवाड़ा क्षेत्र में विवाहिता कोकिला फांसी पर लटकी मिली. 1 साल का बेटा पास में रोता रहा. पीहर पक्ष ने मौत पर संदेह जताया. 36 घंटे बाद भी समझौता न होने से पोस्टमार्टम अटका, पुलिस समाधान का इंतजार कर रही है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 13, 2025, 08:58 PM IST | Updated: Sep 13, 2025, 08:58 PM IST

Trending Photos

क्या आपने देखी है रेगिस्तान में नागिन जैसी लहराती नदी? पढ़ें चौंकाने वाली कहानी!
7 Photos
Ajmer News

क्या आपने देखी है रेगिस्तान में नागिन जैसी लहराती नदी? पढ़ें चौंकाने वाली कहानी!

क्या आप जानते हैं राजस्थान के सबसे महंगे स्कूल कौन-से हैं? फीस जान उड़ जाएंगे होश!
8 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान के सबसे महंगे स्कूल कौन-से हैं? फीस जान उड़ जाएंगे होश!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बदलते मौसम के बीच पूर्वी हिस्से में हो सकती है बारिश! जानें अपने जिले का हाल
7 Photos
rajasthan weather news

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बदलते मौसम के बीच पूर्वी हिस्से में हो सकती है बारिश! जानें अपने जिले का हाल

क्या आप जानते हैं राजस्थान के सीएम की एक महीने की सैलरी? जवाब जान हिल जाएगा सिर!
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान के सीएम की एक महीने की सैलरी? जवाब जान हिल जाएगा सिर!

36 घंटे से अटका पोस्टमार्टम, डूंगरपुर में विवाहिता की मौत पर मचा बवाल!

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के ओडा बड़ा गांव में एक विवाहिता घर में फांसी के फंदे पर लटकी मिली. उस समय महिला के 1 साल का बेटा रोता रहा. सांस ने आकर देखा तो घटना का पता लगा. वहीं पीहर पक्ष विवाहिता की मौत पर संदेह जताया है. फिलहाल शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका है.

साड़ी के फंदे से लटक कर दे दी जान
बिछीवाड़ा थाना हेड कांस्टेबल संदीप ने बताया कि 11 सितम्बर की शाम के समय कोकिला पत्नी सूरज खराड़ी ओर उसके परिवार के सभी लोग खाना खाकर सो गए थे. पति सूरज खराड़ी गुजरात के मेहसाणा में मजदूरी करता है. कोकिला अपने एक साल के बेटे के साथ घर के अंदर सोई थी. जबकि सास आगे के भाग में 3 साल के पोते को लेकर सोई थी. दूसरे दिन सुबह एक साल का बेटा रोते हुए देखकर वह दौड़कर पहुंची. उस समय बहु कोकिला ने घर में ही लकड़ी के पाट से साड़ी का फंदा लगाकर लटकी हुई मिली. इसके बाद सनसनी फैल गई और लोग इकट्ठे हो गए.

पीहर वालों ने मौत पर जताया संदेह
बिछीवाड़ा पुलिस ने शव को डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया. जहां बिजुड़ा शिशोद गांव से आए पीहर पक्ष ने मौत पर संदेह जताया. इसके बाद दोनों पक्षों में बातचीत का दौर शुरू हुआ. लेकिन 36 घंटे बाद भी कोई समझौता नहीं हुआ है. दोनों पक्ष आज शनिवार को भी मोर्चरी के सामने बैठकर चर्चा करते रहे. वही पुलिस उनके समझौते का इंतजार कर रही है. इसके बाद ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news