/उदयपुर में फिटनेस का तूफान! 10.5 घंटे लगातार हुला हूप कर मीनाक्षी भेरवानी ने रचा इतिहास

Udaipur News: उदयपुर में आयोजित “हुपैथन 6.0” ने शहरवासियों को ऊर्जा, उत्साह, स्वास्थ्य जागरूकता और मनोरंजन से भर दिया. यह भव्य आयोजन शनिवार शाम 6 बजे आरंभ हुआ और रविवार शाम तक निरंतर चलता रहा. पूरे 24 घंटे तक चले इस आयोजन में बच्चों, युवाओं, महिलाओं और परिवारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा हुला हूप के माध्यम से स्वास्थ्य और फिटनेस को एक नए स्वरूप में अनुभव किया.

कार्यक्रम का नेतृत्व प्रसिद्ध हूप फिटनेस विशेषज्ञ मीनाक्षी भेरवानी ने किया, जिन्होंने लगातार 10.5 घंटे तक हुला हूप कर एक उल्लेखनीय रिकॉर्ड अपने नाम किया. उनकी इस अद्भुत उपलब्धि ने उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्यचकित और प्रेरित कर दिया. लगातार घंटों तक ऊर्जा और उत्साह के साथ हूप करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है, किंतु मीनाक्षी ने अपने परिश्रम, अनुशासन और स्वास्थ्य के प्रति समर्पण से यह सिद्ध कर दिया कि आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के बल पर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है.

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“हुपैथन 6.0” केवल एक फिटनेस आयोजन नहीं, बल्कि मनोरंजन, सृजनात्मकता और सामूहिक उत्साह का अद्वितीय उत्सव बनकर उभरा. आयोजन के दौरान अनेक आकर्षक और मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिनमें हूप नृत्य सत्र, बिग हूप गतिविधि, चलचित्र रात्रि, हूप ध्यान, हूप कबड्डी, हूप कूद-खेल, हूप रैम्प वॉक, माँ एवं शिशु नृत्य प्रतियोगिता, महिला विशेष हूप कार्यशाला, हूप फेस-ऑफ तथा हाउजी जैसी गतिविधियाँ शामिल रहीं. प्रत्येक गतिविधि में प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ सहभागिता निभाई.

इस आयोजन का एक विशेष आकर्षण महिलाओं के लिए आयोजित निःशुल्क 3 दिवसीय हूप फिटनेस कार्यशाला रही. इस कार्यशाला में महिलाओं को स्वास्थ्य, शारीरिक संतुलन, सहनशक्ति तथा सक्रिय जीवनशैली से संबंधित अनेक उपयोगी तकनीकों की जानकारी प्रदान की गई. महिलाओं ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन न केवल स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाते हैं, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मबल को भी सुदृढ़ करते हैं.

कार्यक्रम के दौरान वातावरण संगीत, तालियों और उत्साह से गूंजता रहा. बच्चों ने खेल-खेल में फिटनेस को अपनाया, वहीं महिलाओं और युवाओं ने हूप फिटनेस के माध्यम से अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का प्रदर्शन किया. विशेष रूप से माँ एवं शिशु नृत्य प्रतियोगिता तथा महिला विशेष हूप कार्यशाला सभी के आकर्षण का केंद्र बनी रही. प्रतिभागियों का कहना था कि इस आयोजन ने उन्हें यह अनुभव कराया कि फिटनेस कोई बोझ नहीं, बल्कि आनंद और उत्साह से भरपूर जीवनशैली हो सकती है.

रविवार शाम आयोजित भव्य पुरस्कार समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पदक, ट्रॉफी एवं पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया. विजेताओं के चेहरों पर प्रसन्नता और गर्व स्पष्ट दिखाई दे रहा था. आयोजकों और अतिथियों ने प्रतिभागियों के उत्साह एवं समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य चेतना का प्रसार करते हैं.

आयोजकों के अनुसार “हुपैथन 6.0” का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक करना, महिलाओं और बच्चों को सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना तथा मनोरंजन के साथ स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना था. आयोजन में बड़ी संख्या में परिवारों, महिलाओं और बच्चों की सहभागिता ने यह सिद्ध कर दिया कि आज के समय में लोग स्वास्थ्य और फिटनेस को नए एवं रोचक तरीकों से अपनाने के लिए उत्साहित हैं.

इस पूरे आयोजन ने उदयपुर शहर को नई ऊर्जा प्रदान की और “हुपैथन 6.0” शहर के सबसे यादगार और चर्चित फिटनेस आयोजनों में शामिल हो गया. लगातार 10.5 घंटे तक हुला हूप कर रिकॉर्ड बनाने वाली मीनाक्षी भेरवानी की उपलब्धि आने वाले समय में युवाओं और फिटनेस प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी.

आयोजन के सहयोगी एवं प्रायोजक

इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में अनेक संस्थाओं और प्रतिष्ठानों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा, जिनमें अर्बन स्क्वायर मॉल, PFC Education, उदयपुर ब्लॉग, डेकाथलॉन, सैंडी ट्रैवल (संदीप राठौड़), कैलिडोस्कोप (पल्लवी दोशी), श्रीकृष्ण चिल्ड्रन हॉस्पिटल (डॉ. अनुप पालीवाल), थ्रेड्स बाय वर्षा, अरोमा फैशन, एचटीएम स्टील (अलिफिया), खुश होर्डिंग्स, मिनिमल एंड मैजिकल, प्रेक्षा एंटरटेनमेंट्स, शी सर्कल इंडिया, हनी सैलून, एनबीएस जूनियर स्कूल, मिकाडो स्कूल तथा किड्ज़ी स्कूल शामिल रहे.