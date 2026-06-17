/'निर्मल पंक से पंकज, मल से कॉकरोच'... निम्बाकाचार्य के बयान से गरमाई राजनीति

Udaipur News: राजसमंद जिले की ऐतिहासिक धरती हल्दीघाटी में आयोजित सार्द्ध चतुःशती महोत्सव समारोह के दौरान एक बड़ा राजनीतिक बयान चर्चा का विषय बन गया. कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक की मौजूदगी में निम्बाकाचार्य संत श्रीजी श्यामाचरण महाराज ने अपने संबोधन में "कॉकरोच जनता पार्टी" को लेकर टिप्पणी की. उनके बयान के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच इसकी खूब चर्चा रही.

अपने संबोधन में निम्बाकाचार्य श्रीजी ने कहा कि निर्मल पंक से पंकज अर्थात कमल का जन्म होता है, जबकि मल युक्त पंक से कॉकरोच का जन्म होता है. उन्होंने कहा कि समाज और देश के लोगों को यह तय करना है कि उन्हें निर्मल पंक से खिले पंकज की ओर जाना है या फिर मल में सने हुए कॉकरोच को प्राथमिकता देनी है. उन्होंने आगे कहा कि निर्मल पंक से निकले पंकज में संघ जैसे दंड का अवलंब है, इसलिए वह पंकज श्रेष्ठ है.

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हल्दीघाटी में दिए गए इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में भी इसकी चर्चा तेज हो गई. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत, श्रद्धालु और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग मौजूद रहे. महोत्सव के दौरान इतिहास, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर भी विचार रखे गए, लेकिन निम्बाकाचार्य का यह बयान सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा.

उधर, इससे पहले जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ एक विवादित घटना सामने आई थी. यह घटना उस समय हुई थी जब शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में CJP समर्थक नीट पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करने के लिए जुटे थे. प्रदर्शन के दौरान जैसे ही अभिजीत दीपके कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, उनके समर्थकों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया था.

इसी दौरान कुछ युवकों ने कथित तौर पर अभिजीत दीपके को थप्पड़ मार दिए थे. घटना के बाद वहां मौजूद समर्थकों ने आरोपियों को पकड़ लिया था और पुलिस के हस्तक्षेप से पहले उनकी पिटाई भी कर दी थी. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दो युवकों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी थी.

हमले के बाद अभिजीत दीपके ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि उन पर हमला जरूर हुआ, लेकिन वे हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे. उन्होंने कहा था कि हाथ उठाना डरपोक लोगों का काम है और ऐसे हमलों से उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकती. प्रदर्शन के दौरान उन्होंने नीट पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को भी जोर-शोर से उठाया था.

बता दें कि 30 वर्षीय अभिजीत दीपके डिजिटल पॉलिटिकल मैसेजिंग और ऑनलाइन कैंपेन रणनीति के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं. उन्होंने पुणे से पत्रकारिता की पढ़ाई की और बाद में अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर डिग्री हासिल की. वर्ष 2020 से 2023 के बीच वे आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया और चुनावी अभियानों से भी जुड़े रहे थे. हाल के समय में उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना कर युवाओं, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू की हैं.