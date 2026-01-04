Zee Rajasthan
अमेरिकी बिजनेसमैन की बेटी के बाद अब बॉलीवुड कनेक्शन, उदयपुर में होगी इस Actress की रॉयल वेडिंग

Rajasthan News: उदयपुर में एक और रॉयल वेडिंग होने जा रही है. सिंगर स्टेबिन बेन और एक्ट्रेस नुपूर सेनन 11 जनवरी को शाही अंदाज में शादी करेंगे. समारोह निजी होगा, जबकि 13 जनवरी को मुंबई में रिसेप्शन रखा जाएगा.

Published: Jan 04, 2026, 06:08 PM IST | Updated: Jan 04, 2026, 06:08 PM IST

अमेरिकी बिजनेसमैन की बेटी के बाद अब बॉलीवुड कनेक्शन, उदयपुर में होगी इस Actress की रॉयल वेडिंग

Nupur Sanon Wedding At Udaipur: उदयपुर में हाल ही में अमेरिकी बिजनेसमैन की बेटी की भव्य शादी के बाद अब एक और रॉयल वेडिंग होने जा रही है. मशहूर सिंगर स्टेबिन बेन और एक्ट्रेस नुपूर सेनन 11 जनवरी को उदयपुर में शादी के बंधन में बंधेंगे. यह शादी पूरी तरह शाही अंदाज में आयोजित की जाएगी, जिसमें केवल परिवार के सदस्य और बेहद करीबी दोस्त ही शामिल होंगे.

इस खास मौके पर फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री से भी चुनिंदा लोगों को ही आमंत्रित किया जाएगा. नुपूर सेनन, जानी-मानी अभिनेत्री कृति सेनन की छोटी बहन हैं. नुपूर ने शनिवार को खुद अपने बॉयफ्रेंड स्टेबिन बेन से सगाई की जानकारी दी थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर खूबसूरत तस्वीरें साझा कर सगाई का ऐलान किया, जिसके बाद कृति सेनन ने भावुक पोस्ट शेयर किया.

उदयपुर में होने वाली इस शादी में नुपूर की बहन कृति सेनन के बेहद करीबी लोगों के शामिल होने की संभावना है. वहीं, फिल्म इंडस्ट्री के अन्य लोगों के लिए मुंबई में अलग से रिसेप्शन पार्टी रखी जाएगी, जो 13 जनवरी को आयोजित होगी. नुपूर और स्टेबिन अपनी शादी को निजी रखना चाहते हैं. वे इसे बड़े इंडस्ट्री इवेंट की जगह परिवार और पुराने दोस्तों के बीच सीमित रखना चाहते हैं. शादी और अन्य कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त रहेगी.

कृति ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा
कृति सेनन ने नुपूर और स्टेबिन की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, “आह, मैं बहुत ज्यादा रोने वाली हूं.” नुपूर सेनन ने शनिवार को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से सगाई की तस्वीरें पोस्ट की थीं. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, “शायदों से भरी इस दुनिया में, मैंने अब तक का सबसे आसान ‘हां’ चुन लिया.” गौरतलब है कि साल 2024 में स्टेबिन बेन ने नुपूर के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की थी. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनका और नुपूर का रिश्ता बेहद खूबसूरत है और वे एक-दूसरे के काफी करीब हैं.

नुपूर सेनन ने साल 2019 में बी प्राक के म्यूजिक वीडियो ‘फिलहाल’ से एक्टिंग की शुरुआत की थी, जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार नजर आए थे. इसके बाद 2021 में ‘फिलहाल 2: मोहब्बत’ भी रिलीज हुआ. बड़े पर्दे पर उन्होंने तेलुगु फिल्म ‘टाइगर नागेश्वर राव’ से डेब्यू किया. उसी साल उनका वेब शो ‘पॉप कौन?’ भी सामने आया. साल 2026 में नुपूर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म ‘नूरानी चेहरा’ से डेब्यू करने जा रही हैं. वहीं, स्टेबिन बेन म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना-पहचाना नाम हैं. वे साल 2018 से संगीत जगत में सक्रिय हैं और कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए भी गाने गा चुके हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Udaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

