उदयपुर में पैंथर ने मचाया उधम, दीवार फांद घर में घुसा, इलाके में फैली दहशत

Udaipur Panther News: उदयपुर शहर के एक आबादी वाले इलाके में गुरुवार सुबह अचानक पैंथर घुसने से हड़कंप मच गया. यह घटना भूपालपुरा क्षेत्र की कृष्णपुरा कॉलोनी, गली नम्बर तीन में हुई. सुबह करीब 5 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक कॉलोनी के लोग डर और दहशत में रहे. पैंथर ने तीन बार अपनी लोकेशन बदली, जिससे लोगों की घबराहट और बढ़ गई.

स्थानीय निवासियों ने बताया कि पैंथर अचानक घर में कूद गया और फिर बाहर निकलकर सामने वाले घर में चला गया. कृष्णपुरा कॉलोनी की निवासी आशा कंवर ने बताया, “मैं सुबह 10:30 बजे रूम के बाहर झाड़ू लगा रही थी. तभी पैंथर अचानक मेरे सामने आ गया. वह मेरे कुछ फीट की दूरी पर था. मैं डरकर कमरे में वापस चली गई. बाद में वह दीवार पार करके सामने वाले घर में चला गया.” इस घटना ने पूरे इलाके में खौफ फैला दिया.

पैंथर की सूचना मिलते ही कॉलोनीवासियों ने वन विभाग को सूचित किया. वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पैंथर की तलाश शुरू कर दी. टीम ने विभिन्न स्थानों पर नजर रखी और करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद पैंथर को ट्रेंकुलाइज कर लिया. वन विभाग ने बताया कि पैंथर को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया गया और उसे बाद में जंगल में छोड़ दिया गया.

कॉलोनीवासियों ने बताया कि पूरे सुबह और दोपहर तक इलाके में हलचल और डर का माहौल बना रहा. लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे थे. कई लोगों ने अपने घरों की खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर लिया. पैंथर की बार-बार लोकेशन बदलने से वन विभाग की टीम को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी.

वन विभाग ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि अगर भविष्य में कभी भी पैंथर या किसी अन्य जंगली जानवर को आवासीय इलाके में देखा जाए तो तुरंत उन्हें सूचित करें. उन्होंने यह भी कहा कि कॉलोनी और आसपास के इलाके में बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतनी चाहिए.

उदयपुर के वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि पैंथर शहर में घुसने के पीछे खाना या आवासीय इलाके की ओर जाने का कोई विशेष कारण हो सकता है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में लोगों को शांत रहने और जानवर को परेशान न करने की सलाह दी जाती है.

कुल मिलाकर, कृष्णपुरा कॉलोनी में पैंथर के अचानक आने से लोगों की जान और संपत्ति दोनों को खतरा पैदा हुआ. हालांकि वन विभाग की त्वरित कार्रवाई के चलते किसी तरह की चोट या नुकसान नहीं हुआ. कॉलोनीवासियों ने वन विभाग की टीम की सराहना की और भविष्य में ऐसे हालात से निपटने के लिए सावधानी बरतने का संकल्प लिया.

