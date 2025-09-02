Zee Rajasthan
प्रतापगढ़ में सूअरों का आतंक, किसानों की महाआंदोलन की चेतावनी

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ के अरनोद में सफाई ठप होने से आवारा सूअर किसानों के लिए आफत बन गए हैं.फसलों की बर्बादी से परेशान किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर मुआवजे और समस्या के समाधान की मांग की है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Sep 02, 2025, 10:55 IST | Updated: Sep 02, 2025, 11:15 IST

प्रतापगढ़ में सूअरों का आतंक, किसानों की महाआंदोलन की चेतावनी

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले के अरनोद कस्बे और ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था ठप होने से हालात बिगड़ गए हैं.जगह-जगह फैली गंदगी और खुले में घूम रहे आवारा सूअर अब किसानों के लिए बड़ी आफत बन गए हैं, जिससे उनकी मेहनत से तैयार की गई फसलें बर्बाद हो रही हैं.

सूअरों के हमले से फसलें तबाह
स्थानीय किसानों का कहना है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन न तो नियमित सफाई पर ध्यान दे रहा है और न ही आवारा सूअरों को पकड़ने के लिए कोई कदम उठा रहा है.ये सूअर खेतों में घुसकर फसलों को चर जाते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है.हाल ही में हुई तेज बारिश ने भी किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, क्योंकि खेतों में पानी भरने से खड़ी फसलें गलने लगी हैं.किसानों का कहना है कि बारिश और सूअरों के हमले ने उनकी मेहनत और लागत पर पूरी तरह पानी फेर दिया है.

किसानों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन
इस गंभीर होती समस्या को लेकर ग्रामीणों और किसानों ने मिलकर तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है.ज्ञापन में मांग की गई है कि सफाई व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त किया जाए और आवारा सूअरों को पकड़कर इस समस्या से निजात दिलाई जाए.इसके साथ ही, किसानों ने अपनी बर्बाद हुई फसलों का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा देने की भी मांग की है.

किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्रता से ध्यान नहीं दिया गया और इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो वे एक बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे.यह समस्या न सिर्फ किसानों की लागत और मेहनत को बर्बाद कर रही है, बल्कि पूरे क्षेत्र में गंभीर स्वास्थ्य जोखिम भी पैदा कर रही है.


