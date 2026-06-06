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उदयपुर में धर्म परिवर्तन का बड़ा खेल बेनकाब! 100 से ज्यादा आदिवासियों पर दबाव, 11 गिरफ्तार

Rajasthan News: उदयपुर के ऋषभदेव थाना क्षेत्र के कानूवाड़ा बिलखाई गांव में धर्म परिवर्तन की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ. प्रार्थना सभा की आड़ में 100 से ज्यादा आदिवासी परिवारों को ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया जा रहा था. पुलिस ने 14 लोगों पर केस दर्ज कर 11 को हिरासत में लिया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAvinash jagnawat
Published: Jun 06, 2026, 10:40 PM|Updated: Jun 06, 2026, 10:40 PM
उदयपुर में धर्म परिवर्तन का बड़ा खेल बेनकाब! 100 से ज्यादा आदिवासियों पर दबाव, 11 गिरफ्तार
Image Credit: AI IMAGE

Udaipur News: उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में कथित धर्म परिवर्तन को लेकर एक मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया है. घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और विभिन्न पहलुओं से जानकारी जुटाई जा रही है. जानकारी के अनुसार ऋषभदेव थाना क्षेत्र के कानूवाड़ा बिलखाई गांव में पिछले कुछ दिनों से एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा था. आरोप है कि इस सभा की आड़ में बड़ी संख्या में आदिवासी परिवारों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था. मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार शिकायत मिलने के बाद टीम ने मौके पर दबिश दी. कार्रवाई के दौरान वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद मिले. पुलिस ने मौके से कई लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू की. हिरासत में लिए गए लोगों में कुछ ऐसे व्यक्ति भी शामिल बताए जा रहे हैं, जो दूसरे राज्यों से यहां आए थे. वहीं कुछ लोग स्थानीय स्तर पर इस आयोजन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं.

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प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गांव के ही एक व्यक्ति के नेतृत्व में पिछले दो दिनों से प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी. इसी दौरान गांव के एक निवासी ने पुलिस को शिकायत दी. शिकायतकर्ता का आरोप है कि सभा में लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन दिए जा रहे थे. साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि मना करने पर दबाव बनाने की कोशिश की गई. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां करीब 200 से अधिक लोग मौजूद थे. इसके बाद पूरे कार्यक्रम की जानकारी जुटाई गई और संबंधित लोगों से पूछताछ की गई. पुलिस ने मौके से कुछ दस्तावेज और अन्य सामग्री भी अपने कब्जे में ली है, जिनकी जांच की जा रही है.

फिलहाल इस मामले में 14 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी. अधिकारियों ने कहा कि मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. उधर, घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्रों में इस मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. साथ ही कहा है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार किया जाना चाहिए. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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