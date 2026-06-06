/उदयपुर में धर्म परिवर्तन का बड़ा खेल बेनकाब! 100 से ज्यादा आदिवासियों पर दबाव, 11 गिरफ्तार

Udaipur News: उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में कथित धर्म परिवर्तन को लेकर एक मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया है. घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और विभिन्न पहलुओं से जानकारी जुटाई जा रही है. जानकारी के अनुसार ऋषभदेव थाना क्षेत्र के कानूवाड़ा बिलखाई गांव में पिछले कुछ दिनों से एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा था. आरोप है कि इस सभा की आड़ में बड़ी संख्या में आदिवासी परिवारों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था. मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार शिकायत मिलने के बाद टीम ने मौके पर दबिश दी. कार्रवाई के दौरान वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद मिले. पुलिस ने मौके से कई लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू की. हिरासत में लिए गए लोगों में कुछ ऐसे व्यक्ति भी शामिल बताए जा रहे हैं, जो दूसरे राज्यों से यहां आए थे. वहीं कुछ लोग स्थानीय स्तर पर इस आयोजन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं.

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प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गांव के ही एक व्यक्ति के नेतृत्व में पिछले दो दिनों से प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी. इसी दौरान गांव के एक निवासी ने पुलिस को शिकायत दी. शिकायतकर्ता का आरोप है कि सभा में लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन दिए जा रहे थे. साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि मना करने पर दबाव बनाने की कोशिश की गई. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां करीब 200 से अधिक लोग मौजूद थे. इसके बाद पूरे कार्यक्रम की जानकारी जुटाई गई और संबंधित लोगों से पूछताछ की गई. पुलिस ने मौके से कुछ दस्तावेज और अन्य सामग्री भी अपने कब्जे में ली है, जिनकी जांच की जा रही है.

फिलहाल इस मामले में 14 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी. अधिकारियों ने कहा कि मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. उधर, घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्रों में इस मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. साथ ही कहा है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार किया जाना चाहिए. फिलहाल मामले की जांच जारी है.