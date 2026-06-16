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फतहसागर पर 'सांप वाला प्रैंक' पड़ा भारी! वायरल रील के बाद इन्फ्लूएंसर समेत 4 गिरफ्तार

Rajasthan News: उदयपुर की फतहसागर झील पर नकली सांप फेंककर प्रैंक वीडियो बनाना सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर कविश डांसर और उसके साथियों को भारी पड़ गया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार किया. आरोपियों ने माफी मांगते हुए भविष्य में ऐसी हरकत नहीं दोहराने की बात कही.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAvinash jagnawat
Published: Jun 16, 2026, 09:28 PM|Updated: Jun 16, 2026, 09:28 PM
फतहसागर पर 'सांप वाला प्रैंक' पड़ा भारी! वायरल रील के बाद इन्फ्लूएंसर समेत 4 गिरफ्तार
Image Credit: Udaipur Fatehsagar News

Udaipur News: यह मामला उदयपुर की प्रसिद्ध फतहसागर झील का है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह में बनाया गया एक प्रैंक वीडियो अब उसके बनाने वालों के लिए मुश्किल का कारण बन गया. फतहसागर पाल पर घूमने आए लोगों को डराकर वीडियो बनाना कुछ युवकों को भारी पड़ गया और आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

जानकारी के अनुसार 13 जून को सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर कविश डांसर अपने कुछ साथियों के साथ फतहसागर झील के किनारे पहुंचा था. यहां बड़ी संख्या में पर्यटक, स्थानीय लोग, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग घूमने आए हुए थे. इसी दौरान युवकों ने प्रैंक वीडियो बनाने के उद्देश्य से लोगों के पास अचानक नकली सांप फेंकना शुरू कर दिया. सांप को अचानक अपने पास गिरता देखकर कई लोग घबरा गए और जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

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घटना के दौरान वहां मौजूद कई लोगों को समझ ही नहीं आया कि यह असली सांप है या नकली. कुछ लोगों के चेहरे पर साफ तौर पर डर दिखाई दिया. खासकर बुजुर्ग और बच्चे इस हरकत से काफी सहम गए. युवकों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड किया और अगले दिन उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया. वीडियो अपलोड होते ही तेजी से वायरल हो गया. हालांकि जहां कुछ लोग इसे मजाक के तौर पर देख रहे थे, वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने इस हरकत की आलोचना की. लोगों का कहना था कि केवल लाइक, व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किसी की जान को खतरे में डालना गलत है. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने पुलिस से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग भी की.

मामला सामने आने के बाद उदयपुर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कविश डांसर सहित चार युवकों को हिरासत में ले लिया. बाद में सभी आरोपियों को एडीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई. गिरफ्तारी के बाद उदयपुर पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो भी जारी किया. इस वीडियो में चारों युवक हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आए. उन्होंने स्वीकार किया कि उनसे गलती हुई है और भविष्य में वे इस तरह के डर पैदा करने वाले प्रैंक वीडियो नहीं बनाएंगे.

पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता. लोगों को डराकर या जोखिम में डालकर वीडियो बनाने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह मामला उन लोगों के लिए भी एक सबक माना जा रहा है, जो वायरल होने की दौड़ में कानून और जिम्मेदारी की सीमाएं भूल जाते हैं.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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