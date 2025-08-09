Zee Rajasthan
Pratapgarh News: 1 साल बाद लूट का मास्टरमाइंड सलाखों के पीछे! ऐसे पकड़ा गया फरार आरोपी

Rajasthan News: प्रतापगढ़ के देवगढ़ थाना पुलिस ने 3 लाख की लूट के मामले में 1 साल से फरार बदमाश को कानोड़ उप जेल से गिरफ्तार किया. घटना में किराना व्यापारी के कर्मचारी से 4 नकाबपोशों ने मारपीट कर पैसे, मोबाइल लूटे थे. तीन आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके थे, चौथे से पूछताछ जारी है.

Published: Aug 09, 2025, 11:24 IST | Updated: Aug 09, 2025, 11:24 IST

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में लूट के एक मामले में बीते 1 साल से फरार चल रहे बदमाश को प्रतापगढ़ की देवगढ़ थाना पुलिस ने कानोड़ ऊप जैल से गिरफ्तार किया है. इस मामले में इसके तीन साथियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.

क्या बोले देवगढ़ थाना अधिकारी?
देवगढ़ थाना अधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि एक साल पहले 23 जून को मोटाखोरा निवासी रूपलाल मीणा ने प्रकरण दर्ज करवाया कि वह देवगढ़ में किराना व्यापारी हसमुख जैन की दुकान पर कार्य करता है. सुबह देवाक माता से दुकान की उधारी के 3 लाख रुपए बाइक से लेकर देवगढ़ की और और आ रहा था. तभी चिकलाड गांव के मोड पर दो बाइक पर सवार होकर आए चार नकाबपोश व्यक्तियों ने उसे रोका और धक्का देकर नीचे गिरा दिया. मारपीट करते हुए रूपयों से भरा बैग मोबाइल छीन लीया तथा बाइक की चाबी निकाल कर भाग गए. इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इनका एक साथी फरार चल रहा था. पुलिस ने कई बार इसकी तलाश की लेकिन यह हाथ नहीं आ रहा था. आज कानोड़ उप जेल से इसे बापर्दा गिरफ्तार किया गया है,पुलिस इससे पूछताछ में जुटी है.

पढ़ें प्रतापगढ़ की एक और खबर
अरनोद कस्बे के नागरिकों ने सड़क, सफाई व रोशनी संबंधी समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी काजल मीणा को ज्ञापन सौंपा. पूर्व उप सरपंच कमलेश गुर्जर ने बताया कि मुख्य बस स्टैंड से एचपी गैस चौराहे तक सड़क पर बड़े गड्ढों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं. नालियों में गंदगी, बंद पड़ी कचरा गाड़ी और स्ट्रीट लाइट खराब होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बरसात में गंदा पानी और मच्छरों की भरमार से बीमारी का खतरा बढ़ गया है. नागरिकों ने शीघ्र कार्यवाही की मांग की.

