Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बिछीवाड़ा पुलिस का बड़ा खुलासा, बंद बॉडी कंटेनर से मिली 52 कार्टन अवैध शराब

Rajasthan News: डूंगरपुर की बिछीवाड़ा पुलिस ने राजस्थान-गुजरात रतनपुर बॉर्डर पर शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया. कंटेनर से 5 लाख की 52 कार्टन शराब जब्त कर चालक हेमाराम को गिरफ्तार किया गया. गुप्त केबिन में छिपाई गई शराब गुजरात ले जाई जा रही थी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Sep 10, 2025, 07:26 PM IST | Updated: Sep 10, 2025, 07:26 PM IST

Trending Photos

जोधपुर की ये खूबसूरत जगहें कर देंगी अक्टूबर छुट्टियों को यादगार
6 Photos
Rajasthan Places To Visit

जोधपुर की ये खूबसूरत जगहें कर देंगी अक्टूबर छुट्टियों को यादगार

राजस्थान के 2 जिलों में बारिश का प्रकोप! विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान के 2 जिलों में बारिश का प्रकोप! विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी

क्या आप जानते हैं राजस्थान के पहले गैर-हिंदू मुख्यमंत्री कौन थे?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान के पहले गैर-हिंदू मुख्यमंत्री कौन थे?

राजस्थान का वो किला, जिसकी दीवार सुबह बनाते और रात को गिर जाती!
6 Photos
Rajasthan News,

राजस्थान का वो किला, जिसकी दीवार सुबह बनाते और रात को गिर जाती!

बिछीवाड़ा पुलिस का बड़ा खुलासा, बंद बॉडी कंटेनर से मिली 52 कार्टन अवैध शराब

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने राजस्थान-गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर शराब से भरे एक बंद बॉडी कंटेनर को जब्त किया है. पुलिस ने कंटेनर से 5 लाख की शराब जब्त की है. वही चालक को गिरफ्तार किया है. कंटेनर के केबिन में ऊपर की तरफ गुप्त केबिन बनाकर शराब को छुपाकर रखी गई थी. जिसे तस्करी कर गुजरात ले जा रहे थे.

क्या बोले थाने के एस आई?
बिछीवाड़ा थाने के एस आई अब्दुल मुनाफ ने बताया कि अवैध शराब तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत राजस्थान-गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी कर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी. इसी दरम्यान उदयपुर की ओर से आ रहे एक बंद बॉडी कंटेनर को रुकवाया और ड्राइवर से पूछताछ की. लेकिन ड्राइवर कोई जवाब नहीं दे सका. इस पर कंटेनर की तलाशी ली गई. ड्राइवर केबिन के अंदर की तरफ कंटेनर में एक गुप्त केबिन बना हुआ था. जिसमें पंजाब निर्मित अवैध शराब के कार्टून भरे हुए मिले. पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया.

कई ब्रांड के 52 कंटेनर हुए बरामद
शराब को उतारकर गिनती की गई जिसमें विभिन्न ब्रांड के 52 कार्टन बरामद किए गए. जिसकी बाजार कीमत करीब ₹5 लाख रुपए बताई जा रही है. पुलिस ने कंटेनर के साथ ही ड्राइवर हेमाराम पुत्र तोगाराम जाट निवासी नितड़िया चौहटन जिला बाड़मेर को गिरफ्तार कर लिया है..पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शराब को तस्करी कर गुजरात ले जा रहा था. फिलहाल पुलिस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news