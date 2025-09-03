Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान-गुजरात बॉर्डर पर पुलिस का बड़ा धावा! दो कंटेनरों से बरामद हुई 40 लाख की शराब

Rajasthan News: डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा पुलिस ने राजस्थान-गुजरात रतनपुर बॉर्डर पर अवैध शराब तस्करी का पर्दाफाश किया. दो अलग-अलग कार्रवाइयों में 40 लाख की कीमत की शराब से भरे दो कंटेनर जब्त किए गए और दोनों चालकों को गिरफ्तार किया गया.

Sagar
Edited By Sagar
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Sep 03, 2025, 03:23 PM IST | Updated: Sep 03, 2025, 03:23 PM IST

Trending Photos

इस तरह बनाए मारवाड़ी हरी मिर्च का खाटा, खाकर आ जाएगा मजा
7 Photos
Rajasthan famous dish

इस तरह बनाए मारवाड़ी हरी मिर्च का खाटा, खाकर आ जाएगा मजा

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले निर्वाचित सीएम कौन थे?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले निर्वाचित सीएम कौन थे?

अलवर का सागर जलाशय 23 साल बाद छलकने को तैयार, देखें हैरान कर देनें वाली तस्वीरें...
8 Photos
alwar news

अलवर का सागर जलाशय 23 साल बाद छलकने को तैयार, देखें हैरान कर देनें वाली तस्वीरें...

वो मुगल शहजादा जो करता था भूतों से बात, युद्ध से पहले करता तांत्रिक क्रिया
7 Photos
rajasthan quiz

वो मुगल शहजादा जो करता था भूतों से बात, युद्ध से पहले करता तांत्रिक क्रिया

राजस्थान-गुजरात बॉर्डर पर पुलिस का बड़ा धावा! दो कंटेनरों से बरामद हुई 40 लाख की शराब

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की बिछीवाडा थाना पुलिस को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने राजस्थान-गुजरात के रतनपुर बोर्डर पर दो अलग-अलग कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे दो कंटेनर जब्त किये है. पुलिस ने दोनों कंटेनर से 40 लाख की शराब को बरामद करते हुए दोनों कंटेनर के चालको को गिरफ्तार किया है.

111 कार्टन किए बरामद
डूंगरपुर जिले के बिछीवाडा थाने के थानाधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि मुखबिर के जरिये राजस्थान-गुजरात के रतनपुर बोर्डर से अवैध शराब तस्करी की सुचना मिली थी. सुचना पर पुलिस की ओर से रतनपुर बोर्डर पर नाकेबंदी शुरू की गई. इस दौरान रात करीब सवा 12 बजे उदयपुर की ओर से आ रहे एक बंद बोडी कंटेनर को रुकवाया गया. पुलिस ने चालक से कंटेनर में क्या भरा होने के सम्बन्ध में पूछा गया तो उसने कंटेनर के खाली होना बताया. लेकिन मुखबिर की पुख्ता सुचना के चलते पुलिस ने कंटेनर की तलाशी ली तो कंटेनर में राजस्थान निर्मित शराब के कार्टन भरे हुए थे. जिस पर पुलिस ने कंटेनर से शराब के 111 कार्टन बरामद किये. वही आबकारी अधिनियम में खांडी ओबरी जिला उदयपुर निवासी कैलाश चन्द्र मीणा को गिरफ्तार किया.

बिस्किट के नाम पर शराब की तस्करी
वही इसके बाद सुबह करीब 6 बजे फिर से पुलिस को मुखबिर के जरिये शराब तस्करी की सुचना मिली. इस पर भी पुलिस ने बोर्डर पर नाकेबंदी की. वही उदयपुर की ओर से आ रहे कंटेनर को रुकवाया. पूछताछ में चालक ने कंटेनर में बिस्किट होना बताया. जिस पर पुलिस ने कंटेनर की तलाशी ली तो कंटेनर में पंजाब निर्मित शराब के कार्टन भरे हुए थे. पुलिस ने कंटेनर से अवैध शराब के 401 कार्टन बरामद किये. वही जालोर निवासी सुरेश विश्नोई चालक को गिरफ्तार किया. थानाधिकारी ने बताया की दोनों कंटेनर से जब्त की गई शराब की कीमत करीब 40 लाख रुपए है. फिलहाल पुलिस दोनों चालको से पूछताछ कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news