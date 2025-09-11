Zee Rajasthan
प्रतापगढ़ में रोडवेज की लापरवाही, बस खराब होने से घंटों फंसे रहे यात्री

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ में रोडवेज बस खराब होने से 50 से ज्यादा यात्री, जिनमें बुजुर्ग और बच्चे भी थे, घंटों परेशान रहे. यात्रियों ने प्रशासन से बसों के रखरखाव में सुधार और तत्काल सहायता की मांग की.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 11, 2025, 01:07 PM IST | Updated: Sep 11, 2025, 01:07 PM IST

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा जा रही रोडवेज बस आज सुबह कटारों का खेड़ा गांव के पास अचानक खराब हो गई, जिससे उसमें सवार 50 से अधिक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. बस में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें घंटों सड़क किनारे इंतजार करना पड़ा.

इंजन खराब होने से फंसी बस
यह घटना सुबह करीब 9 बजे हुई, जब बस प्रतापगढ़ से रवाना हुई थी. बीच रास्ते में बस का इंजन खराब हो गया और वह आगे नहीं बढ़ सकी. बस के रुकते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया. कई यात्रियों ने रोडवेज प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला.

इस दौरान, यात्रियों को मदद के अभाव में सड़क किनारे ही धूप और असुविधा का सामना करना पड़ा. खासकर बुजुर्ग और छोटे बच्चों के लिए यह स्थिति और भी मुश्किल थी. यात्रियों ने बताया कि उन्हें कई घंटे तक अगली बस या मदद का इंतजार करना पड़ा.

बार-बार होती हैं ऐसी घटनाएं
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब इस रूट पर रोडवेज बस खराब हुई हो. ऐसी घटनाएं बार-बार होती हैं, जिससे यात्रियों को अक्सर परेशानी होती है. बावजूद इसके, रोडवेज प्रशासन इस समस्या पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है.

यात्रियों ने प्रशासन से मांग की है कि रोडवेज बसों के रखरखाव पर ध्यान दिया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके. उन्होंने यह भी कहा कि अगर बीच रास्ते में बस खराब होती है, तो यात्रियों को तुरंत दूसरी बस या सहायता मुहैया कराई जाए. यह घटना एक बार फिर रोडवेज की खराब व्यवस्था को उजागर करती है, जिसका खामियाजा आम यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है.

यात्रियों ने प्रशासन से मांग की है कि रोडवेज बसों के रखरखाव पर ध्यान दिया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके. उन्होंने यह भी कहा कि अगर बीच रास्ते में बस खराब होती है, तो यात्रियों को तुरंत दूसरी बस या सहायता मुहैया कराई जाए. यह घटना एक बार फिर रोडवेज की खराब व्यवस्था को उजागर करती है, जिसका खामियाजा आम यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है.

