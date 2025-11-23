पिछोला झील के बीच जग मंदिर में दुल्हन की एंट्री से मचा धमाल, जानें कैसे हुआ दुनिया की सबसे Royal Wedding!

Udaipur Royal Wedding: उदयपुर एक बार फिर एक भव्य विदेशी शादी का गवाह बना. अमेरिकन बिजनेस टाइकून रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना रविवार को विवाह बंधन में बंध गईं. पिछोला झील के बीच बसे ऐतिहासिक जग मंदिर पैलेस में नेत्रा और वामसी गड़ीराजू ने दक्षिण भारतीय परंपराओं के मुताबिक अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की.

सुबह करीब 10 बजे से मेहमानों को होटल लीला और लेक पैलेस से नावों के जरिये जग मंदिर लाया गया. दुल्हन ने लाल रंग का पारंपरिक जोड़ा पहनकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा, जबकि दूल्हा वामसी क्रीम कलर की शेरवानी में नजर आए. वरमाला से लेकर अन्य सभी रस्में दोपहर करीब 3 बजे तक चलीं.

शादी में कई अंतरराष्ट्रीय मेहमान भी पहुंचे, जिनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी शामिल रहे. वे क्रीम रंग के जोधपुरी सूट में अपनी पार्टनर के साथ समारोह में शामिल हुए. रस्मों के बाद मेहमान दोबारा नावों से होटल लौट गए.

इस शाही विवाह के प्री-वेडिंग समारोह पहले ही पूरे शहर का आकर्षण बन चुके थे. सिटी पैलेस के माणक चौक में हुए संगीत कार्यक्रम में बॉलीवुड कलाकारों नोरा फतेही और माधुरी दीक्षित ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी. नोरा ने अपने सुपरहिट डांस नंबरों पर महफिल जमाई, वहीं माधुरी ने ‘खलनायक’ के गानों के साथ ‘घूमर’ का विशेष प्रस्तुति दी. संगीत की शाम में सर्कस कलाकारों ने भी रोमांचक एक्ट पेश किए.

उधर, शाही रिसेप्शन का आयोजन शाम 7:30 बजे सिटी पैलेस के जनाना महल में रखा गया है, जहां हॉलीवुड की लोकप्रिय पॉप सिंगर जेनिफर लोपेज अपनी प्रस्तुति देंगी. वह पहले ही उदयपुर पहुंच चुकी हैं और मेहमान उनसे मिलने को उत्साहित नजर आए.

नेत्रा–वामसी की शादी 21 नवंबर से उदयपुर की विभिन्न आलीशान लोकेशनों पर चल रहे समारोहों का हिस्सा रही है. शनिवार को बारात भी खास अंदाज में निकली थी, जिसमें वामसी जयपुर के ‘हाथी बाबू’ नामक हाथी पर सवार होकर होटल लीला से सिटी पैलेस पहुंचे.

पिछले तीन दिनों से उदयपुर के सिटी पैलेस, जग मंदिर और लेक पैलेस में विवाह से जुड़े कार्यक्रम लगातार जारी रहे. सभी मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था होटल लीला में की गई, जहां शाही मेहमाननवाजी का पूरा प्रबंध रखा गया था. यह शादी न सिर्फ उदयपुर में चर्चा का विषय बनी हुई है, बल्कि दुनियाभर के वेडिंग डेस्टिनेशन प्रेमियों का ध्यान भी अपनी ओर खींच रही है.

