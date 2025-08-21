Zee Rajasthan
mobile app

Rajasthan News: राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा को लेकर की गई नई पहल, "ख़ुशीशाला - खुद की खोज" संदर्शिकाएं लॉन्च

Udaipur News: राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा को लेकर एक नई पहल की गई है जिसके अन्तर्गत शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्यऔर खुशहाली को ध्यान दिया गया है. राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए तैयार की गई “ख़ुशीशाला – खुद की खोज” शिक्षक संदर्शिकाओं को लांच किया है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Avinash jagnawat
Published: Aug 21, 2025, 18:00 IST | Updated: Aug 21, 2025, 18:00 IST

Trending Photos

प्रतापगढ़ का गांव बना रणभूमि! पुलिस की आंखों में मिर्ची डालकर किया हमला, मकानों में लगाई आग
6 Photos
pratapgarh crime

प्रतापगढ़ का गांव बना रणभूमि! पुलिस की आंखों में मिर्ची डालकर किया हमला, मकानों में लगाई आग

राजस्थान के इस जिले के लोग हैं सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, ज्ञान में बीरबल को भी देते हैं टक्कर!
7 Photos
rajasthan quiz

राजस्थान के इस जिले के लोग हैं सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, ज्ञान में बीरबल को भी देते हैं टक्कर!

Kota Weather Update: धुंआधार बारिश से भीगेगा कोटा, एक-एक मोहल्ले में जमकर बरसेंगे बादल, IMD ने जारी किया है अलर्ट
6 Photos
rajasthan weathaer update

Kota Weather Update: धुंआधार बारिश से भीगेगा कोटा, एक-एक मोहल्ले में जमकर बरसेंगे बादल, IMD ने जारी किया है अलर्ट

राजस्थान में मानसून सक्रिय, इन जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी
7 Photos
weather update

राजस्थान में मानसून सक्रिय, इन जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

Rajasthan News: राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा को लेकर की गई नई पहल, "ख़ुशीशाला - खुद की खोज" संदर्शिकाएं लॉन्च

RSCERT News:राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली को लेकर हाल ही में एक ऐतिहासिक पहल सामने आई है. जिसके अन्तर्गत राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए तैयार की गई “ख़ुशीशाला – खुद की खोज” शिक्षक संदर्शिकाओं को लांच किया है.

मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता

इस पहल के साथ ही अब राजस्थान देश में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिक शिक्षा में शामिल करने वाला अग्रणी राज्य बन गया है. यह संदर्शिकाएं तीन साल के गहन अकादमिक शोध का परिणाम है. बता दें कि यह “ख़ुशीशाला-खुद की खोज” RSCERT का एक दीर्घकालीन कार्यक्रम है. जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा में बच्चों की मानसिक शांति, आत्म-खोज और भावनात्मक संतुलन को मजबूत करना है.

Trending Now

सभी जिलों में 40-40 शिक्षकों को प्रशिक्षण

वहीं RSCERT की निदेशक श्वेता फगेड़िया ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है. जहां परिवार और समाज मिलकर बच्चों पर बचपन से ही करियर और सफलता का दबाव बना देते हैं, जिसका सामना करने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं होता है. इसी दबाव के कारण किशोरों में अवसाद और आत्महत्या जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. ऐसे में शिक्षा व्यवस्था को बच्चों की खुशी और मानसिक शांति पर ध्यान देने की शुरुआत की गई है. उन्होंने कहा कि इससे पहले मार्च में 66 ब्लॉक के अध्यापकों को इस विषय में प्रशिक्षण दिया जा चुका है और अब ऑनलाइन प्रशिक्षण देना भी जारी किया गया है. साथ ही फगेड़िया ने कहा कि अब परिषद अक्टूबर से सभी जिलों में 40-40 शिक्षकों को प्रशिक्षित करने जा रही है, जिसके लिए 165 मास्टर ट्रेनर का राज्य संदर्भ समूह तैयार किया जा रहा है.

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यह राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा को लेकर एक अच्छी पहल है, जिसके अन्तर्गत बच्चों की शिक्षा और खुशहाल जीवन और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Udaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news