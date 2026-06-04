/Rajasthan News: सलूंबर में आंधी-तूफान ने मचाई तवाही, 300 मीटर दूर से उड़कर आया टीनशेड, 3 भैंसें गंभीर रूप से घायल

Salumber Weather Update: राजस्थान के नवगठित सलूंबर जिले में बुधवार शाम आए भीषण आंधी-तूफान ने भारी तबाही मचाई है. तेज रफ्तार हवाओं के कारण जहां आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया, वहीं ग्रामीण इलाकों में किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है. क्षेत्र में कई मकानों के टीनशेड ताश के पत्तों की तरह उड़ गए, बिजली के खंभे (पोल) व केबल टूट गए और दर्जनों विशाल पेड़ जड़ से उखड़कर धराशायी हो गए.

बता दें कि इस प्राकृतिक आपदा के बीच सबसे दर्दनाक और मार्मिक घटना डाल पंचायत क्षेत्र में सामने आई, जहां बेजुबान पशु इस तूफान का शिकार हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

300 मीटर दूर से मौत बनकर उड़ा टीनशेड, बाड़े में मची चीख-पुकार

डाल गांव के स्थानीय निवासी और किसान हर्तान सिंह हुदरावत के बाड़े में यह हादसा घटित हुआ. ग्रामीणों के मुताबिक, बुधवार शाम को तूफान की रफ्तार इतनी खौफनाक थी कि करीब 300 मीटर (980 फीट) दूर स्थित एक मकान से लोहे का भारी-भरकम टीनशेड हवा में उड़ता हुआ आया.

यह टीनशेड सीधे हर्तान सिंह के बाड़े में बंधी भैंसों के ऊपर जा गिरा. टीनशेड की धारदार चादरों की चपेट में आने से तीन भैंसें लहूलुहान होकर गंभीर रूप से घायल हो गईं.

पशु चिकित्सकों ने मौके पर ही किया ऑपरेशन

बाड़े में हुए इस दर्दनाक हादसे की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन और पशुपालन विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही पशु चिकित्सकों की एक विशेष आपातकालीन टीम एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंची और घायल पशुओं का तत्काल इलाज शुरू किया .

भैंसों के शरीर पर गहरे कट और गंभीर चोटें होने के कारण डॉक्टरों ने बिना वक्त गंवाए बाड़े में ही आपातकालीन ऑपरेशन प्रक्रिया शुरू कर दी. डॉक्टरों ने कड़ी मशक्कत कर बेजुबान पशुओं की जान बचाने की पूरी कोशिश की है, हालांकि ग्रामीणों के अनुसार तीनों ही पशुओं की हालत अभी भी बेहद नाजुक और चिंताजनक बनी हुई है.

केलू-पोस मकानों को भारी नुकसान

तूफान के चलते डाल पंचायत सहित सलूंबर के कई ग्रामीण इलाकों में बिजली के तार और पोल टूटकर जमीन पर आ गिरे, जिससे पूरे क्षेत्र में बिजली गुल (ब्लैकआउट) हो गई और विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बाधित है. इसके अलावा कच्चे और केलू-पोस (खपरैल) वाले मकानों की छतें ढहने से गरीब परिवारों के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है. खेतों में खड़ी या कटी रखी फसलों को भी आंधी ने भारी नुकसान पहुंचाया है.

जनहानि से राहत, लेकिन मुआवजे की उठी मांग

राहत की बात यह रही कि इस भयानक चक्रवाती तूफान और टीनशेड उड़ने की घटनाओं में किसी भी इंसान को चोट नहीं आई और कोई जनहानि दर्ज नहीं हुई. लेकिन बेजुबानों के घायल होने और संपत्तियों के नष्ट होने से किसानों की कमर टूट गई है. पीड़ित ग्रामीणों और किसान संगठनों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ितों को उचित मुआवजा व सहायता राशि शीघ्र जारी की जाए.