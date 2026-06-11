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Rajasthan News: उदयपुर में बड़ा शिक्षक भर्ती घोटाला, नौकरी का सपना दिखाकर ₹15.75 लाख की ठगी, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Rajasthan News: उदयपुर की लसाड़िया पुलिस ने शिक्षक भर्ती के नाम पर आदिवासी युवाओं से लाखों की ठगी करने वाले शातिर लालुराम भील को तीन  साल बाद गिरफ्तार किया है. आरोपी ने 'मदर टेरेसा संस्था' के फर्जी जॉइनिंग लेटर देकर 45 बेरोजगारों से  ₹15.75 लाख ऐंठे थे.

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 11, 2026, 02:56 PM|Updated: Jun 11, 2026, 03:10 PM
Rajasthan News: उदयपुर में बड़ा शिक्षक भर्ती घोटाला, नौकरी का सपना दिखाकर ₹15.75 लाख की ठगी, मास्टरमाइंड गिरफ्तार
Image Credit: Rajasthan News

उदयपुर में सरकारी और निजी संस्थाओं में नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं को अपना शिकार बनाने वाले एक शातिर ठग को पुलिस ने आखिरकार तीन साल की लंबी फरारी के बाद दबोच लिया है. आरोपी ने खुद को एक बड़ी संस्था का कर्ताधर्ता बताकर करीब 45 युवक-युवतियों को फर्जी नियुक्ति पत्र (जॉइनिंग लेटर) बांट दिए और उनसे लाखों रुपए ऐंठ लिए. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल (न्यायिक अभिरक्षा) भेज दिया गया है.

मदर टेरेसा संस्था के नाम पर बुना ठगी का जाल
लसाड़िया थानाधिकारी भरत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि आरोपी लालुराम भील (निवासी सराडी, थाना गिंगला) ने साल 2023 में 'मदर टेरेसा संस्था' के नाम पर शिक्षा सहायक के पदों पर बंपर भर्ती निकालने का झूठा दावा किया था.

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ठगी का पूरा मॉडस ऑपेरंडी (तरीका)
बता दें कि आरोपी ग्रामीण इलाकों में जाकर बेरोजगार युवाओं से मिलता था और उन्हें झांसा देता था कि इस संस्था में नौकरी लगने पर हर महीने 8,000 रुपये वेतन मिलेगा. नौकरी पक्की करने के एवज में आरोपी ने प्रत्येक अभ्यर्थी से 'सिक्योरिटी मनी' के नाम पर 35-35 हजार रुपये नकद और ऑनलाइन वसूले. नौकरी की उम्मीद में 45 युवाओं ने अपनी गाढ़ी कमाई के कुल 15 लाख 75 हजार रुपये उसे सौंप दिए. आरोपी ने कंप्यूटर से तैयार फर्जी जॉइनिंग लेटर भी बांट दिए. शुरू में युवाओं को शक न हो, इसलिए उसने कुछ अभ्यर्थियों को 4 से 4.5 हजार रुपये का भुगतान अपनी जेब से किया, लेकिन कुछ समय बाद यह भुगतान पूरी तरह बंद हो गया.

आदिवासी युवाओं को बनाया आसान निशाना
पुलिस जांच में यह बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आरोपी लालुराम ने लसाड़िया और उसके आसपास के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों के सीधे-साधे बेरोजगारों को अपना शिकार बनाया. ठगी का शिकार हुए 45 युवाओं में से अधिकांश पीड़ित आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने कर्ज लेकर या अपनी जमा-पूंजी समेटकर आरोपी को पैसे दिए थे. जब युवाओं को ठगी का अहसास हुआ और उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी टालमटोल करते हुए क्षेत्र से फरार हो गया था.

बैंक खातों और मददगारों की कुंडली खंगाल रही पुलिस
पीड़ितों की शिकायत पर लसाड़िया थाने में धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज किया गया था. 3 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे आरोपी को पुलिस टीम ने आखिरकार धर दबोचा.

थानाधिकारी का बयान
पुलिस अब इस बात की बारीकी से जांच कर रही है कि ठगी की यह रकम किन-किन बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी. साथ ही, इस पूरे रैकेट में लालुराम के साथ और कौन-कौन से स्थानीय मददगार या फर्जी अधिकारी शामिल थे, उनका भी पता लगाया जा रहा है. पुलिस ने साफ किया है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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