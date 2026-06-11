/Rajasthan News: उदयपुर में बड़ा शिक्षक भर्ती घोटाला, नौकरी का सपना दिखाकर ₹15.75 लाख की ठगी, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

उदयपुर में सरकारी और निजी संस्थाओं में नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं को अपना शिकार बनाने वाले एक शातिर ठग को पुलिस ने आखिरकार तीन साल की लंबी फरारी के बाद दबोच लिया है. आरोपी ने खुद को एक बड़ी संस्था का कर्ताधर्ता बताकर करीब 45 युवक-युवतियों को फर्जी नियुक्ति पत्र (जॉइनिंग लेटर) बांट दिए और उनसे लाखों रुपए ऐंठ लिए. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल (न्यायिक अभिरक्षा) भेज दिया गया है.

मदर टेरेसा संस्था के नाम पर बुना ठगी का जाल

लसाड़िया थानाधिकारी भरत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि आरोपी लालुराम भील (निवासी सराडी, थाना गिंगला) ने साल 2023 में 'मदर टेरेसा संस्था' के नाम पर शिक्षा सहायक के पदों पर बंपर भर्ती निकालने का झूठा दावा किया था.

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ठगी का पूरा मॉडस ऑपेरंडी (तरीका)

बता दें कि आरोपी ग्रामीण इलाकों में जाकर बेरोजगार युवाओं से मिलता था और उन्हें झांसा देता था कि इस संस्था में नौकरी लगने पर हर महीने 8,000 रुपये वेतन मिलेगा. नौकरी पक्की करने के एवज में आरोपी ने प्रत्येक अभ्यर्थी से 'सिक्योरिटी मनी' के नाम पर 35-35 हजार रुपये नकद और ऑनलाइन वसूले. नौकरी की उम्मीद में 45 युवाओं ने अपनी गाढ़ी कमाई के कुल 15 लाख 75 हजार रुपये उसे सौंप दिए. आरोपी ने कंप्यूटर से तैयार फर्जी जॉइनिंग लेटर भी बांट दिए. शुरू में युवाओं को शक न हो, इसलिए उसने कुछ अभ्यर्थियों को 4 से 4.5 हजार रुपये का भुगतान अपनी जेब से किया, लेकिन कुछ समय बाद यह भुगतान पूरी तरह बंद हो गया.

आदिवासी युवाओं को बनाया आसान निशाना

पुलिस जांच में यह बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आरोपी लालुराम ने लसाड़िया और उसके आसपास के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों के सीधे-साधे बेरोजगारों को अपना शिकार बनाया. ठगी का शिकार हुए 45 युवाओं में से अधिकांश पीड़ित आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने कर्ज लेकर या अपनी जमा-पूंजी समेटकर आरोपी को पैसे दिए थे. जब युवाओं को ठगी का अहसास हुआ और उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी टालमटोल करते हुए क्षेत्र से फरार हो गया था.

बैंक खातों और मददगारों की कुंडली खंगाल रही पुलिस

पीड़ितों की शिकायत पर लसाड़िया थाने में धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज किया गया था. 3 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे आरोपी को पुलिस टीम ने आखिरकार धर दबोचा.

थानाधिकारी का बयान

पुलिस अब इस बात की बारीकी से जांच कर रही है कि ठगी की यह रकम किन-किन बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी. साथ ही, इस पूरे रैकेट में लालुराम के साथ और कौन-कौन से स्थानीय मददगार या फर्जी अधिकारी शामिल थे, उनका भी पता लगाया जा रहा है. पुलिस ने साफ किया है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.