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रातों-रात साफ हो गई काका-भतीजे की ज्वेलरी शॉप! दीवार तोड़कर चोर ले गए लाखों का माल

Rajasthan News: उदयपुर के मावली में चोरों ने दो ज्वेलरी दुकानों की पीछे की दीवार तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया. सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी साथ ले गए. घटना के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कर धरना दिया. पुलिस ने 7 दिन में खुलासे का भरोसा दिया है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Avinash jagnawat
Published:Jul 31, 2026, 09:19 PM IST | Updated:Jul 31, 2026, 09:19 PM IST
रातों-रात साफ हो गई काका-भतीजे की ज्वेलरी शॉप! दीवार तोड़कर चोर ले गए लाखों का माल
Image Credit: उदयपुर के मावली में चोरों ने दो ज्वेलरी दुकानों की पीछे की दीवार तोड़कर चोरी की.

Udaipur News: उदयपुर जिले के मावली कस्बे के मुख्य बाजार में चोरों ने दो ज्वेलरी दुकानों को निशाना बनाकर बड़ी वारदात को अंजाम दिया. चोरों ने खाली प्लॉट की तरफ से दुकान की दीवार तोड़कर अंदर जाने का रास्ता बनाया और शिवम ज्वेलर्स व राज ज्वेलर्स में चोरी की. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. वहीं, चोरी के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कर धरना प्रदर्शन किया.

दीवार में बड़ा छेद कर दुकानों में घुसे चोर
जानकारी के अनुसार मावली के मुख्य बाजार में स्थित शिवम ज्वेलर्स और राज ज्वेलर्स दोनों दुकानें एक-दूसरे के पास हैं. चोरों ने पीछे की तरफ मौजूद खाली प्लॉट का फायदा उठाया और दुकान की दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश किया. सुबह जब दुकान मालिक धमेंद्र सोनी और राजकुमार सोनी दुकान पहुंचे तो शटर खोलते ही उनके होश उड़ गए. अंदर पूरा सामान बिखरा हुआ था और पीछे की दीवार में बड़ा छेद बना हुआ था.

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सीसीटीवी कैमरे तोड़े, डीवीआर भी ले गए चोर
चोरी की जानकारी मिलने के बाद व्यापारियों ने सीसीटीवी कैमरों की जांच करने की कोशिश की, लेकिन चोरों ने पहले ही सभी कैमरे तोड़ दिए थे. इतना ही नहीं, दुकान के अंदर लगा डीवीआर भी चोर अपने साथ ले गए. इसके कारण पुलिस को वारदात से जुड़े अहम फुटेज जुटाने में परेशानी का सामना करना पड़ा.

चोरी के विरोध में बाजार बंद कर व्यापारियों का प्रदर्शन
घटना की सूचना फैलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग और व्यापारी जमा हो गए. व्यापार मंडल ने चोरी के विरोध में पूरा बाजार बंद कर दिया और मुख्य चौराहे पर टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया. व्यापारियों ने जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने और चोरी का खुलासा करने की मांग की.

पुलिस ने बनाई टीमें, 4-5 चोरों की आशंका
पुलिस उपाधीक्षक चांदमल सिंगारिया ने बताया कि मामले की जांच के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं. शुरुआती जांच में सामने आया है कि वारदात में 4 से 5 लोग शामिल हो सकते हैं. पुलिस आसपास के क्षेत्रों में भी जानकारी जुटा रही है और चोरों तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं.

7 दिन में खुलासे के आश्वासन पर माने व्यापारी
पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापारियों को सात दिन में चोरी का खुलासा करने का आश्वासन दिया गया. इसके बाद व्यापारियों ने धरना समाप्त किया. इस दौरान विधायक पुष्कर लाल डांगी, भाजपा विधानसभा प्रभारी कृष्ण गोपाल पालीवाल, देहात जिला उपाध्यक्ष रोशन लाल सुथार, व्यापार मंडल अध्यक्ष निर्मल कुमार लोढा सहित कई जनप्रतिनिधि और व्यापारी मौजूद रहे.

चांदी, नगदी और आभूषण की जानकारी जुटाई जा रही
मावली थानाधिकारी अशोक कुमार विश्नोई ने बताया कि दुकानदारों से चोरी हुए सामान की पूरी जानकारी ली जा रही है. करीब 15 किलो चांदी, नगदी और अन्य आभूषण चोरी होने की बात सामने आई है. सामान की पूरी डिटेल रिपोर्ट मिलने के बाद ही चोरी की वास्तविक राशि और मामला दर्ज किया जाएगा. पुलिस का कहना है कि जल्द ही वारदात का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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