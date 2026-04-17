/Rajasthan News: सुखेर में बड़ी कार्रवाई, सरकारी जमीन पर बने अवैध होटल-गार्डन पर चला UDA का पीला पंजा

Rajasthan News: उदयपुर के सुखेर में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बने मंसा गार्डन और रेस्टोरेंट पर यूडीए ने बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया. नोटिस के बावजूद दस्तावेज पेश न करने पर कमिश्नर अभिषेक खन्ना के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई.
Sukher Bulldozer Action: उदयपुर विकास प्राधिकरण (UDA) ने आज शहर के सुखेर इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी और सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया. यूडीए की टीम ने सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए एक गार्डन और रेस्टोरेंट को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. प्रशासन की इस अचानक हुई कार्रवाई से इलाके के अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है.
नोटिस के बाद भी नहीं रुके, तो चला बुलडोजर
यूडीए कमिश्नर अभिषेक खन्ना के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के पीछे की मुख्य वजह अनुमोदित प्लान (Approved Plan) का उल्लंघन थी.
अवैध निर्माण
बता दें कि आराजी संख्या 1526, जो यूडीए का अनुमोदित प्लान क्षेत्र है, वहां सुरक्षित (Reserve) भूमि पर मंसा गार्डन और एक रेस्टोरेंट का निर्माण किया गया था. विभाग को इस संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही थीं. प्रशासन ने संचालन कर्ता को नोटिस जारी कर मालिकाना हक के दस्तावेज पेश करने का मौका दिया था, लेकिन तय समय सीमा में कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका.
मौके पर पहुंचकर ढहाया ढांचा
दस्तावेज पेश करने में विफल रहने पर यूडीए का अतिक्रमण निरोधी दस्ता भारी पुलिस बल और मशीनों के साथ मौके पर पहुंचा. देखते ही देखते सरकारी ज़मीन पर खड़े अवैध रेस्टोरेंट और गार्डन के ढांचे को जमींदोज कर दिया गया.
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अवैध शराब परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
उदयपुर के खेरवाड़ा में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. एसपी डॉ. अमृता दुहन के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत, थानाधिकारी करनाराम की टीम ने पोगरा रोड पर नाकाबंदी कर एक हुंडई कार को रोका. तलाशी के दौरान कार से राजस्थान निर्मित शराब के 10 कार्टन बरामद किए गए, जिसकी अनुमानित कीमत 1.50 लाख रुपये आंकी गई है. पुलिस ने मौके से तीन तस्करों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. मुखबिर की सटीक सूचना पर हुई इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है.
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