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उदयपुर में बदमाशों ने पुलिस टीम पर किया तलवार-चाकू से हमला, तीन पुलिसकर्मी घायल, दो दबोचे

Rajasthan News: उदयपुर के बाघपुरा में लूट की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों ने तलवारों से हमला कर दिया, जिसमें तीन जवान घायल हो गए. पुलिस ने जांबाजी दिखाते हुए दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश जारी है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByAvinash jagnawat
Published:Apr 08, 2026, 03:18 PM IST | Updated:Apr 08, 2026, 03:18 PM IST

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उदयपुर में बदमाशों ने पुलिस टीम पर किया तलवार-चाकू से हमला, तीन पुलिसकर्मी घायल, दो दबोचे

Udaipur Crime News: उदयपुर जिले के बाघपुरा थाना क्षेत्र में देर रात बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए.लूट की वारदात को अंजाम देने आए बदमाशों ने न सिर्फ एक युवक और उसकी बहन को निशाना बनाया, बल्कि सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर भी तलवार और चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. इस संघर्ष में तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं.

भाई-बहन ने घर में घुसकर बचाई जान
घटनाक्रम के अनुसार, देर रात एक युवक अपनी बहन के साथ बाइक पर जा रहा था.जब वे रणघाटी क्षेत्र में पहुंचे,तो वहां घात लगाकर बैठे तीन बदमाशों ने उन्हें लूटने की नीयत से रोकने का प्रयास किया.बता दें कि युवक ने घबराने के बजाय सूझबूझ दिखाई और बाइक घुमाकर पास ही स्थित एक घर में घुस गया, जिससे दोनों की जान बच गई. इसके तुरंत बाद उसने पुलिस को सूचना दी.

पुलिस पर हमल
सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची, जहां उनका सामना तीनों बदमाशों से हुआ.घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर ही घातक हथियारों से हमला बोल दिया. बदमाशों के चाकू और तलवार के वार से तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए.घायल होने के बावजूद जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए घेराबंदी की और दो बदमाशों को मौके पर ही दबोच लिया. अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश फरार होने में कामयाब रहा.

अस्पताल में इलाज जारी
घायल पुलिसकर्मियों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है.फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ कर रही है और फरार साथी की तलाश में जंगलों और आसपास के इलाकों में दबिश दी जा रही है.

पढ़ें उदयपुर की एक और खबर…

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अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम सौपा ज्ञापन

उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर आज अधिवक्ताओं ने धरना दिया. नारेबाजी करते हुए उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच या वर्चुअल बैंच शुरू करने की मांग रखी. प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौपा. अधिवक्ताओं ने कहा कि पिछले 44 साल से हाई कोर्ट बेंच की मांग की जा रही है, लेकिन किसी पार्टी की सरकार ने उनकी सुनवाई नहीं की. इसी कारण हर माह की 7 तारीख को संभाग के सभी वकील कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया जाता है. बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र जैन ने कहा कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक यह आंदोलन खत्म नहीं होगा.

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