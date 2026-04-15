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उदयपुर में कार्डियोनेक्स्ट-2026 का सफल हुआ आयोजन, 350 से अधिक डॉक्टरों ने सीखे हृदय रोगों के आधुनिक इलाज

Rajasthan News: उदयपुर के गीतांजली हॉस्पिटल में आयोजित ‘कार्डियोनेक्स्ट-2026’ में 350 डॉक्टरों ने हृदय रोगों की आधुनिक तकनीकों पर चर्चा की. कॉन्फ्रेंस में TAVI, लीडलेस पेसमेकर और हार्ट स्पेसिमेन के लाइव प्रदर्शन के जरिए कार्डियोलॉजी के भविष्य की रूपरेखा तैयार की गई.

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 15, 2026, 10:32 AM|Updated: Apr 15, 2026, 11:23 AM
उदयपुर में कार्डियोनेक्स्ट-2026 का सफल हुआ आयोजन, 350 से अधिक डॉक्टरों ने सीखे हृदय रोगों के आधुनिक इलाज
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Udaipur Cardionext 2026 Cardiology Conference: उदयपुर के गीतांजली मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कार्डियक साइंस सोसाइटी और API के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय ‘कार्डियोनेक्स्ट-2026’ कॉन्फ्रेंस का भव्य समापन हुआ. इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में देश-प्रदेश के 350 से अधिक चिकित्सकों और विशेषज्ञों ने भाग लेकर कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में आ रही आधुनिक तकनीकों और उपचार पद्धतियों पर गहन मंथन किया.

कार्यक्रम का शुभारंभ और विजन

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया, जिसमें श्री अंकित अग्रवाल (एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, गीतांजलि ग्रुप) के साथ डॉ. आनंद गुप्ता अध्यक्ष,आई एम् ऐ - उदयपुर, हृदय रोग विभाग के एच.ओ.डी डॉ. रमेश पटेल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे. उनके साथ, डॉ. संजय गांधी (हार्ट सर्जरी विभाग के एच.ओ.डी.), डॉ. बी.एस. बॉम्ब, डॉ. डी.सी. कुमावत, डॉ. दिलीप जैन, डॉ. रोहित सैनी एवं डॉ. गौरव मित्तल भी मौजूद रहे. इसके पश्चात श्री अंकित अग्रवाल ने अपने संबोधन में बताया कि इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्डियोलॉजी विभाग को नई दिशा और मजबूती मिलेगी तथा आधुनिक तकनीकों और विशेषज्ञता के साथ इसे और आगे बढ़ाया जाएगा.

कॉन्फ्रेंस के मुख्य आकर्षण, लाइव प्रेजेंटेशन और नई तकनीकें

कॉन्फ्रेंस के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई. जहां पर प्रमुख आकर्षणों में डॉ. रोहित सैनी एवं डॉ.गौरव मित्तल द्वारा इको सिम्पोजियम, 'लिपिड-हार्ट फेल्योर कंटिन्युअम' तथा 'जटिल टैकीअरिदमिया के प्रबंधन' जैसे सत्र एवं जन्मजात हृदय रोगों के उपचार में आधुनिक इंटरवेंशनल तकनीकों की विस्तृत जानकारी दी गई. कार्यक्रम के दौरान हृदय की संरचना (एनाटॉमी) को समझाने के लिए हार्ट स्पेसिमेन का लाइव प्रेजेंटेशन भी किया गया, जिसने उपस्थित चिकित्सकों और प्रतिभागियों को विषय की गहराई को व्यावहारिक रूप से समझने में महत्वपूर्ण मदद की. कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण लीडलेस पेसमेकर पर विशेष सत्र रहा, जिसने उपस्थित चिकित्सकों के बीच खास रुचि उत्पन्न की. इसके पश्चात ईसीजी क्विज़ का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.

विशेषज्ञों का मंथन, TAVI और हार्ट सर्जरी

डॉ. रमेश पटेल ने TAVI (ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन) के इंडिकेशन्स एवं आधुनिक उपचार पद्धतियों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला. साथ ही कॉन्फ्रेंस में इस बात पर भी चर्चा हुई कि क्या चिकित्सक सामान्य जनसंख्या की तुलना में अधिक जोखिम में हैं और नियमित स्क्रीनिंग की आवश्यकता पर जोर दिया गया. वहीं “मेटाबॉलिक डिजीज को मोटापे के दृष्टिकोण से पुनर्विचार” विषय पर भी महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए गए.

बता दें कि डॉ. संजय गांधी (हार्ट सर्जरी विभाग के एच.ओ.डी.) ने एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट (AVR) मरीजों के लाइफटाइम मैनेजमेंट एवं नई तकनीकों के प्रभाव पर प्रकाश डाला.
डॉ. दिलीप जैन द्वारा 'सर्जिकल स्किल और तकनीक का समन्वय' विषय पर चर्चा करते हुए एक रोचक डिबेट भी आयोजित की गई, जिसमें एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन (हार्ट अटैक) के प्रबंधन में मेडिकल एवं इंटरवेंशनल तरीको पर विचार-विमर्श हुआ. यह कॉन्फ्रेंस न केवल चिकित्सकों के लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध हुई, बल्कि हृदय रोगों के बेहतर प्रबंधन और जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित हुई.

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Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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