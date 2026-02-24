उदयपुर में BJP महिला नेत्री केस का नया मोड़! CCTV फुटेज ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए भारी सवाल

Udaipur News: उदयपुर में भाजपा की एक महिला नेत्री से जुड़े मामले ने शहर में हलचल मचा दी है. नेत्री ने एक अधिवक्ता पर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है. शिकायत के बाद पुलिस ने 11 फरवरी की रात कार्रवाई करते हुए आरोपी वकील विशाल गुर्जर को गिरफ्तार किया. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई देर रात करीब 2 बजे से 4 बजे के बीच चांदपोल इलाके में स्थित उसके घर पर की गई.

गिरफ्तारी की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. फुटेज सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं. वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस की टीम रात करीब 2 बजे घर पहुंचती है. इस दौरान पुलिसकर्मी सफेद ब्लेजर पहने एक कम कद के युवक से बातचीत करते नजर आते हैं. कुछ देर बाद वे आगे बढ़ जाते हैं. करीब 4 बजे दो पुलिसकर्मी विशाल को पकड़कर बाहर लाते हैं और गाड़ी में बैठा देते हैं.

वीडियो में यह भी दिख रहा है कि गिरफ्तारी के बाद वही सफेद ब्लेजर पहना युवक फोन पर किसी से बात करता दिखाई देता है. उसके साथ दो अन्य युवक भी मौजूद रहते हैं, जिनके हाथ में सब्बल और भारी हथौड़ा नजर आता है. इस दृश्य के सामने आने के बाद परिवार ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताई है. परिजनों ने पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, एसपी योगेश गोयल और आईजी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

दूसरी ओर, महिला नेत्री ने भूपालपुरा थाने में दर्ज एफआईआर में गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि आरोपी ने उन्हें नशीला पदार्थ पिलाया, जिससे वे बेहोश हो गईं. होश आने पर आरोपी ने कथित रूप से बताया कि उसने उनका अश्लील वीडियो बना लिया है. इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दबाव बनाया गया.

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने एआई तकनीक की मदद से वीडियो से छेड़छाड़ की और अन्य परिचित लोगों के साथ आपत्तिजनक दृश्य तैयार कर लिए. उनका दावा है कि इन वीडियो की कई कॉपियां बनाकर अलग-अलग लोगों को दी गईं और उन्हें वायरल करने की धमकी दी गई. इसी आधार पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया गया.

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया और मामले से जुड़ी कुछ सामग्री जब्त की गई. पूछताछ के बाद अदालत में पेश कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. मामले की जांच डीएसपी गोपाल चंदेल कर रहे हैं. वहीं पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने इस विषय पर सार्वजनिक टिप्पणी करने से इनकार किया है.

अब यह मामला सिर्फ एक आपराधिक प्रकरण नहीं रहा, बल्कि पुलिस कार्रवाई और जांच प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा का विषय बन गया है. सीसीटीवी फुटेज और परिवार के आरोपों ने पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बना दिया है. फिलहाल सभी की नजर जांच के नतीजों पर टिकी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-