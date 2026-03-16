उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान में 51 दिव्यांग व निर्धन जोड़ों का सामूहिक विवाह, सेवा महातीर्थ में गूंजी शहनाइयां

Udaipur Narayan Seva Samuhik Vivah: झील नगरी उदयपुर में रविवार, 15 मार्च को दिव्यांगजन सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता की एक अनूठी तस्वीर देखने को मिली. नारायण सेवा संस्थान द्वारा आयोजित 45वें निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह में 51 जोड़ों ने एक-दूसरे का हाथ थामकर जीवन के नए सफर की शुरुआत की.

अग्नि की साक्षी में लिए सात फेरे

बड़ी स्थित सेवा महातीर्थ परिसर में आयोजित इस भव्य समारोह में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विवाह की रस्में पूरी हुईं. बता दें कि इन जोड़ों में कई ऐसे युवक-युवतियां शामिल थे जो पैरों से दिव्यांग, दृष्टिबाधित या शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं.

अपनी शारीरिक बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए ये जोड़े अब एक-दूसरे का सहारा बनकर आत्मनिर्भर भविष्य की ओर बढ़ेंगे. संस्थान ने प्रत्येक नवदंपति को नई गृहस्थी बसाने के लिए आवश्यक सामान जैसे पलंग, अलमारी, गैस चूल्हा, बर्तन, पंखा और बिस्तर भेंट किए. साथ ही, अतिथियों ने मंगलसूत्र और पायल पहनाकर उन्हें आशीर्वाद दिया.

'सशक्त भारत का आधार है संवेदना' - प्रशांत अग्रवाल

संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने समारोह के दौरान कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को केवल सहारा देना नहीं, बल्कि उन्हें सम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीने का अवसर देना है. उन्होंने जोर दिया कि समाज की संवेदना ही एक समरस और सशक्त राष्ट्र का निर्माण करती है.

सेवा का विशाल सफर

नारायण सेवा संस्थान सेवा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. वहीं संस्थान अब तक कुल 2,510 दिव्यांग एवं निर्धन युवक-युवतियों का विवाह संपन्न करवाकर उन्हें खुशहाल वैवाहिक जीवन की राह दिखा चुका है.

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