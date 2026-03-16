Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान में 51 दिव्यांग व निर्धन जोड़ों का सामूहिक विवाह, सेवा महातीर्थ में गूंजी शहनाइयां

Rajasthan News: उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान में 51 दिव्यांग और निर्धन जोड़ों का 45वां सामूहिक विवाह संपन्न हुआ. संस्थान द्वारा अब तक 2510 जोड़ों का घर बसाया जा चुका है. नवदंपतियों को गृहस्थी का सामान और आशीर्वाद देकर नई शुरुआत कराई गई.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByAvinash jagnawat
Published:Mar 16, 2026, 10:21 AM IST | Updated:Mar 16, 2026, 10:21 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि से लुढ़का पारा, 18 मार्च से फिर बदलेगा मौसम, जानें अपने शहर का हाल
5 Photos
Rajasthan ka Thermometer

राजस्थान में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि से लुढ़का पारा, 18 मार्च से फिर बदलेगा मौसम, जानें अपने शहर का हाल

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं पापड़ की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Papad Ki Sabzi

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं पापड़ की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

जयपुर की रफ्तार में लगेंगे पंख, 910 करोड़ की लागत से बनने जा रहा 6 लेन हाईवे! सफर पूरा करने में लगेगा आधा समय
5 Photos
rajasthan government project

जयपुर की रफ्तार में लगेंगे पंख, 910 करोड़ की लागत से बनने जा रहा 6 लेन हाईवे! सफर पूरा करने में लगेगा आधा समय

राजस्थान को भिगोने के लिए एक्टिव होने वाला है एक और पश्चिमी विक्षोभ! आंधी के साथ बारिश का डबल अटैक, इन शहरों के लिए अलर्ट जारी
8 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान को भिगोने के लिए एक्टिव होने वाला है एक और पश्चिमी विक्षोभ! आंधी के साथ बारिश का डबल अटैक, इन शहरों के लिए अलर्ट जारी

उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान में 51 दिव्यांग व निर्धन जोड़ों का सामूहिक विवाह, सेवा महातीर्थ में गूंजी शहनाइयां

Udaipur Narayan Seva Samuhik Vivah: झील नगरी उदयपुर में रविवार, 15 मार्च को दिव्यांगजन सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता की एक अनूठी तस्वीर देखने को मिली. नारायण सेवा संस्थान द्वारा आयोजित 45वें निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह में 51 जोड़ों ने एक-दूसरे का हाथ थामकर जीवन के नए सफर की शुरुआत की.

अग्नि की साक्षी में लिए सात फेरे
बड़ी स्थित सेवा महातीर्थ परिसर में आयोजित इस भव्य समारोह में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विवाह की रस्में पूरी हुईं. बता दें कि इन जोड़ों में कई ऐसे युवक-युवतियां शामिल थे जो पैरों से दिव्यांग, दृष्टिबाधित या शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं.

अपनी शारीरिक बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए ये जोड़े अब एक-दूसरे का सहारा बनकर आत्मनिर्भर भविष्य की ओर बढ़ेंगे. संस्थान ने प्रत्येक नवदंपति को नई गृहस्थी बसाने के लिए आवश्यक सामान जैसे पलंग, अलमारी, गैस चूल्हा, बर्तन, पंखा और बिस्तर भेंट किए. साथ ही, अतिथियों ने मंगलसूत्र और पायल पहनाकर उन्हें आशीर्वाद दिया.

'सशक्त भारत का आधार है संवेदना' - प्रशांत अग्रवाल
संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने समारोह के दौरान कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को केवल सहारा देना नहीं, बल्कि उन्हें सम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीने का अवसर देना है. उन्होंने जोर दिया कि समाज की संवेदना ही एक समरस और सशक्त राष्ट्र का निर्माण करती है.

सेवा का विशाल सफर
नारायण सेवा संस्थान सेवा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. वहीं संस्थान अब तक कुल 2,510 दिव्यांग एवं निर्धन युवक-युवतियों का विवाह संपन्न करवाकर उन्हें खुशहाल वैवाहिक जीवन की राह दिखा चुका है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news