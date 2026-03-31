उदयपुर में शादी से लौट रहे युवक की बेरहमी से हत्या, घात लगाकर बैठे बदमाशों ने धारदार हथियारों से काटा हाथ

Udaipur Murder News: उदयपुर जिले के पाटिया थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश या अज्ञात कारणों के चलते एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. गुजरात में ठेकेदारी का काम करने वाले एक युवक की घर लौटते समय बदमाशों ने सरेराह हत्या कर दी, जिससे पूरे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है.

कुल्हाड़ी और तलवारों से ताबड़तोड़ हमला

मृतक की पहचान निलेश उर्फ पप्पू गरासिया (35 वर्ष), निवासी बलीचा (पाटिया) के रूप में हुई है. बता दें कि निलेश सोमवार रात एक शादी समारोह से अपनी स्कूटी पर सवार होकर घर लौट रहा था. रास्ते में पहले से ही घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उसे रुकवाया और धारदार हथियारों से हमला बोल दिया. हमला इतना भयानक था कि बदमाशों ने निलेश का एक हाथ काटकर अलग कर दिया और गर्दन के पीछे गहरे घाव किए. अत्यधिक खून बहने के कारण निलेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

पुलिस की कार्रवाई और ग्रामीणों का आक्रोश

सूचना मिलते ही पाटिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लहूलुहान शव को कब्जे में लेकर खेरवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. मंगलवार सुबह जैसे ही हत्या की खबर फैली, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और रिश्तेदार खेरवाड़ा पहुंच गए. आक्रोशित परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है. उनकी मांग है कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती और शव को पुनः घटनास्थल या मोर्चरी से बाहर लाकर निष्पक्ष जांच नहीं की जाती, वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे.

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मृतक का परिचय

मृतक निलेश उर्फ पप्पू गुजरात में निर्माण कार्यों की ठेकेदारी करता था और घर का मुख्य सहारा था. इस घटना के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

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