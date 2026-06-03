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Rajasthan News: उदयपुर में सियासी भूचाल, संत ने मंच से मांगा मंत्री बाबूलाल खराड़ी का इस्तीफा, VIDEO वायरल

Rajasthan News: उदयपुर के कोल्यारी में 55 लाख की चोरी के बाद आयोजित करणी सेना की सभा में महंत सागरनाथ महाराज ने कानून व्यवस्था पर गुस्सा जताया .उन्होंने मंच से ही टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी को फोन कर सीधे उनके इस्तीफे की मांग कर दी,जिसका वीडियो वायरल है.

Edited byArti PatelReported byAvinash jagnawat
Published: Jun 03, 2026, 04:23 PM|Updated: Jun 03, 2026, 04:23 PM
Rajasthan News: उदयपुर में सियासी भूचाल, संत ने मंच से मांगा मंत्री बाबूलाल खराड़ी का इस्तीफा, VIDEO वायरल
Image Credit: Rajasthan News

Udaipur News: राजस्थान की सियासत और उदयपुर के गलियारों में इस समय एक वीडियो ने जबरदस्त सियासी तूफान खड़ा कर दिया है. उदयपुर जिले के झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र के कोल्यारी कस्बे से एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कोई विपक्षी नेता नहीं, बल्कि एक जाने-माने संत महंत सागरनाथ महाराज सार्वजनिक मंच से सूबे के जनजाति क्षेत्रीय विकास (TAD) मंत्री बाबूलाल खराड़ी के इस्तीफे की खुली मांग करते नजर आ रहे हैं.

यह पहला मौका है जब अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले स्थानीय कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी के खिलाफ उनके ही गृह क्षेत्र के पास किसी सार्वजनिक मंच से इस्तीफे की ऐसी मांग उठी है.

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55 लाख की चोरी और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर फूटा गुस्सा
इस पूरे विवाद की जड़ कोल्यारी कस्बे में हुई एक बड़ी आपराधिक वारदात से जुड़ी है. हाल ही में कोल्यारी कस्बे में करीब 55 लाख रुपये की बड़ी चोरी की वारदात हुई थी, जिससे स्थानीय व्यापारिक समुदाय और ग्रामीणों में भारी आक्रोश था. इसी मुद्दे को लेकर आयोजित एक विशाल जनसभा में पहुंचे महंत सागरनाथ महाराज ने क्षेत्र की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर तीखी नाराजगी जताई. उन्होंने मंच से न केवल पुलिस-प्रशासन बल्कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली को भी कटघरे में खड़ा किया और सीधे मंत्री खराड़ी से पद छोड़ने को कह दिया.

करणी सेना की सभा
हालांकि, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात के महज 13 दिनों के भीतर मुख्य आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद राजपूत करणी सेना ने अपना पूर्व प्रस्तावित 'महापड़ाव' तो स्थगित कर दिया, लेकिन इसके एवज में कोल्यारी कस्बा बंद रखकर एक आक्रोश रैली और सभा का आयोजन किया था.

इसी आक्रोश सभा में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए महंत सागरनाथ ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया. वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि महंत ने आक्रोशित जनता के सामने ही मंच से मंत्री बाबूलाल खराड़ी को फोन मिला दिया और फोन पर ही क्षेत्र की ढीली सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी तीखी नाराजगी दर्ज कराई .

कौन हैं महंत सागरनाथ महाराज?
स्थानीय स्तर पर महंत सागरनाथ महाराज का खासा प्रभाव माना जाता है. वर्तमान में वे उदयपुर जिले के ही गिर्वा क्षेत्र के छाली गांव स्थित हनुमान आश्रम में निवास करते हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक, सन्यास ग्रहण करने से पहले वे राजपूत समाज की सामाजिक गतिविधियों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में वैराग्य की ओर कदम बढ़ाते हुए उन्होंने भगवा चोला धारण कर लिया और सागरनाथ महाराज के रूप में विख्यात हुए .

फिलहाल चुप्पी, लेकिन भविष्य में सियासी तपिश तय
इस बेहद संवेदनशील और हाई-प्रोफाइल वीडियो के सोशल मीडिया पर छा जाने के बाद भी अभी तक मंत्री बाबूलाल खराड़ी, भाजपा संगठन या स्थानीय जिला प्रशासन की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान या खंडन सामने नहीं आया है. लेकिन अंदरूनी सूत्रों की मानें तो इस घटनाक्रम ने मेवाड़ की आदिवासी बेल्ट की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है, जिसके चलते आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर जोरदार सियासी पलटवार और बयानबाजी देखने को मिल सकती है. बता दें कि जी राजस्थान इस वायरल वीडियो की सत्यता पुष्टि नहीं करता है.

यह भी पढ़ें:Rajasthan News: राजस्थान के इन जिलों की चमकेगी किस्मत, 137 सड़क परियोजनाओं को मिली हरी झंडी

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Arti Patel

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आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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