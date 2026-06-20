/आग के बीच योग कर बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड, उदयपुर के युवाओं ने किया हैरान करने वाला कारनामा

Udaipur News: उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर युवा योग प्रशिक्षक और उनके शिष्यों ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसने सभी को हैरान कर दिया. भीषण गर्मी के बीच अग्नि चक्र के अंदर योगाभ्यास करते हुए इन योग साधकों ने *योगा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड* में अपना नाम दर्ज कराया. इस उपलब्धि में शुभम पूर्बिया और उनके शिष्य मोविस सुथार, विहान पटेल, खुशी डांगी, हिमाक्ष डांगी, भावेश वैष्णव और यश डांगी शामिल रहे. सभी ने मिलकर उपलों और कंडों से बने जलते हुए घेरे के बीच सूर्य नमस्कार और कई कठिन योगासन किए और करीब आधे घंटे से ज्यादा समय तक अभ्यास जारी रखा.

कैसे बना अग्नि चक्र के बीच योग का अनोखा रिकॉर्ड

यह पूरा आयोजन उदयपुर के थुर गांव में किया गया. रिकॉर्ड बनाने के लिए मैदान में उपलों और कंडों से एक बड़ा अग्नि चक्र तैयार किया गया था. इसके बीच इन योग साधकों ने ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन और सूर्य नमस्कार जैसे योगासन किए. चारों तरफ आग की लपटें और ऊपर तपती धूप के बावजूद सभी प्रतिभागियों ने बेहतरीन संतुलन और आत्मविश्वास दिखाया. इस अनोखे प्रदर्शन ने योग की ताकत और मानसिक नियंत्रण को पूरी दुनिया के सामने रखा.

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गर्मी और चुनौती के बीच दिखाया अद्भुत संतुलन

जून महीने की तेज गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच यह अभ्यास और भी कठिन हो गया था. लेकिन सभी योग साधकों ने बिना किसी डर के अपना प्रदर्शन जारी रखा. आयोजकों के अनुसार यह सिर्फ रिकॉर्ड बनाने का प्रयास नहीं था, बल्कि योग के जरिए मानसिक शक्ति और अनुशासन का संदेश देना भी इसका मुख्य उद्देश्य था.

योग प्रशिक्षक शुभम पूर्बिया का योगदान

इस पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व युवा योग प्रशिक्षक शुभम पूर्बिया ने किया. वे इससे पहले भी योग के क्षेत्र में दो विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं. उनका कहना है कि योग केवल शरीर को फिट रखने का साधन नहीं है, बल्कि यह मन और विचारों को भी नियंत्रित करता है. वे लगातार युवाओं को योग से जोड़ने के लिए इस तरह के नए प्रयोग करते रहते हैं.

प्रदेश के लिए गर्व का पल

अग्नि चक्र के बीच योग कर बनाया गया यह वर्ल्ड रिकॉर्ड उदयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लिए गर्व का विषय बन गया है. इस उपलब्धि ने साबित कर दिया है कि अगर मेहनत और अनुशासन हो तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता. यह रिकॉर्ड आने वाली पीढ़ियों को योग और स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित करता रहेगा.