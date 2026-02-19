रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 26 फरवरी कर सकते हैं शादी! उदयपुर में होगा प्राइवेट समारोह, सिर्फ परिवार के लोग होंगे शामिल

Rajasthan News: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 26 फरवरी को उदयपुर के ITC ममेंटोस में प्राइवेट शादी करेंगे. परिवार और करीबी दोस्त शामिल होंगे. 3-4 मार्च हैदराबाद में रिसेप्शन होगा, जिसमें बॉलीवुड और साउथ स्टार्स मौजूद रहेंगे.
Udaipur News: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रश्मिका मंदाना और साउथ स्टार विजय देवरकोंडा 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. दोनों की शादी उदयपुर की ऐतिहासिक वादियों में स्थित एक होटल में होने की चर्चा है, जहां वे सात फेरे लेंगे. शादी को लेकर जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार यह समारोह बेहद प्राइवेट रखा जाएगा और इसमें सिर्फ करीबी परिवार और चुनिंदा दोस्त ही शामिल होंगे.
हाल ही में सोशल मीडिया पर विजय देवरकोंडा और रश्मिका का शादी का कार्ड लीक हुआ. कार्ड में लिखा है कि परिवार के आशीर्वाद से रश्मिका और विजय 26 फरवरी को एक छोटे और निजी समारोह में शादी करेंगे. कार्ड और कुछ वीडियो से यह भी पता चला कि दूल्हे का घर फूलों और लाइट्स से सजाया गया है. हालांकि, इस पूरे मामले पर दोनों स्टार्स की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.
शादी की लोकेशन के बारे में जानकारी मिली है कि समारोह ITC ममेंटोस उदयपुर में होगा. यह होटल उदयपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर एकलिंगजी के पास पहाड़ियों के बीच स्थित है और मुख्य रोड से थोड़ा अंदर है. शादी के बाद 3 या 4 मार्च को हैदराबाद में रिसेप्शन भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े सितारे शामिल होंगे.
उदयपुर लंबे समय से शाही और डेस्टिनेशन वेडिंग का प्रमुख केंद्र बन चुका है. कई नामी हस्तियों ने अपनी शादी के लिए उदयपुर को चुना है. इनमें परिणीति चोपड़ा और राघव चड्डा, हार्दिक पांड्या, आमिर खान की बेटी, रवीना टंडन जैसी सेलिब्रिटीज शामिल हैं. इसके अलावा, अंबानी परिवार और कई बड़े बिजनेसमैन भी उदयपुर में शादी कर चुके हैं.
तीन महीने पहले भी उदयपुर में अमेरिकी अरबपति रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की शादी वामसी गडिराजू से हुई थी. इस समारोह में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर भी शामिल हुए थे. ऐसे में उदयपुर की पहचान अब शाही और भव्य शादियों के लिए विश्व स्तर पर बन चुकी है.
शादी को लेकर मीडिया में लगातार चर्चा जारी है और सोशल मीडिया पर फैंस इस खबर को लेकर काफी उत्साहित हैं. दोनों स्टार्स की शादी को बेहद प्राइवेट रखा गया है, इसलिए किसी भी प्रकार का अफवाह फैलने से बचने के लिए दोनों की टीम ने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया है.
फैंस को अब बस 26 फरवरी का इंतजार है, जब रश्मिका और विजय की शादी की तस्वीरें और वीडियो सामने आएंगे. उदयपुर की खूबसूरत वादियों में होने वाली यह शादी बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बनेगी और साल की सबसे बड़ी शाही शादियों में गिनी जाएगी.
शादी के बाद हैदराबाद में होने वाले रिसेप्शन में फिल्म जगत और मनोरंजन इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे शामिल होंगे, जिससे यह समारोह और भी भव्य और यादगार बन जाएगा.
