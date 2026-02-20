Zee Rajasthan
Udaipur: 30 करोड़ की धोखाधड़ी केस में फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट जेल से रिहा, शिव मंदिर में लिया आशीर्वाद

Rajasthan News: 30 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट उदयपुर जेल से रिहा हो गए. सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्होंने जेल को 'पांचवा धाम' बताया और कहा कि मेवाड़ की धरती पर सत्य हमेशा विजयी होता है.

Feb 20, 2026, 03:40 PM IST

Udaipur: 30 करोड़ की धोखाधड़ी केस में फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट जेल से रिहा, शिव मंदिर में लिया आशीर्वाद

Vikram Bhatt Fraud Case: करीब 2 महीने और 11 दिन सलाखों के पीछे बिताने के बाद, मशहूर फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट आज उदयपुर की सेंट्रल जेल से रिहा हो गए. सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई संभव हो पाई. जेल से बाहर निकलते ही भट्ट ने सबसे पहले जेल परिसर में स्थित शिव मंदिर में माथा टेका और आशीर्वाद लिया.

क्या है पूरा मामला?
विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में दिसंबर 2025 में राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

आरोप
इंद्रा आईवीएफ के चेयरमैन डॉ. अजय मुर्डिया ने केस दर्ज कराया था कि विक्रम भट्ट ने उनकी स्वर्गवासी पत्नी की बायोपिक और अन्य फिल्में बनाने के नाम पर करीब 30 करोड़ रुपये लिए, लेकिन काम पूरा करने के बजाय टाल-मटोल करने लगे. शिकायत के अनुसार, कुल 47 करोड़ रुपये में चार फिल्में बनाने का सौदा हुआ था, जिसकी शुरुआती फंडिंग के तौर पर भारी भरकम राशि दी गई थी.

जेल को बताया पांचवा धाम
रिहाई के बाद मीडिया से मुखातिब हुए विक्रम भट्ट एक अलग ही अंदाज में नजर आए. उन्होंने जेल के अनुभव को आध्यात्मिक रंग देते हुए कहा- 'जेल मेरे लिए पांचवा धाम जैसा रहा. मैं श्रीकृष्ण का भक्त हूं और वहीं रह रहा था जहां कान्हा पैदा हुए थे. इन ढाई महीनों ने मुझे पहले से बेहतर इंसान बनाया है. अब मैं दोगुनी ऊर्जा के साथ बाहर निकला हूं.'

न्याय पर भरोसा
विक्रम भट्ट ने मेवाड़ की परंपरा और न्याय व्यवस्था की जमकर तारीफ की- उन्होंने बताया कि जेल में बने एक मित्र ने उन्हें सिखाया कि मेवाड़ की मिट्टी में सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं. वे इसी विश्वास का टीका लगाकर जा रहे हैं. उन्होंने देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि अंततः जीत सच्चाई की ही होगी.

आगे क्या?
सुप्रीम कोर्ट ने विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को नियमित जमानत (Regular Bail) दे दी है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है. हालांकि, धोखाधड़ी के मामले में कानूनी लड़ाई अभी जारी रहेगी. विक्रम भट्ट ने अपनी रिहाई को भगवान कृष्ण के संघर्ष की तरह एक नई शुरुआत बताया है.

