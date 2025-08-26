Zee Rajasthan
mobile app

पैसे उधार देने वाले गणपति! उदयपुर का अनोखा बोहरा गणेश मंदिर, परिवार संग करें दर्शन

Rajasthan News: उदयपुर का प्राचीन बोहरा गणेश मंदिर अपनी अनूठी मान्यता के लिए प्रसिद्ध है. कहते हैं कि यहां भगवान गणेश भक्तों को रुपए उधार देकर उनकी मनोकामनाएं पूरी करते थे. आज भी घर-परिवार के शुभ कार्यों में पहला निमंत्रण इन्हें ही दिया जाता है.

Sagar
Edited By Sagar
Reported By Avinash jagnawat
Published: Aug 26, 2025, 18:57 IST | Updated: Aug 26, 2025, 18:57 IST

Trending Photos

मीठा खाने के शौकीन हैं तो ट्राई करें ये खास राजस्थानी डिश,चाटते रह जाएंगे अंगलियां
6 Photos
Rajasthan famous dish

मीठा खाने के शौकीन हैं तो ट्राई करें ये खास राजस्थानी डिश,चाटते रह जाएंगे अंगलियां

कम बजट में घूमें राजस्थान, सितंबर में इन 5 जगहों पर मिलेगी जन्नत,ट्रिप बन जाएगी यादगार
7 Photos
Rajasthan Places To Visit

कम बजट में घूमें राजस्थान, सितंबर में इन 5 जगहों पर मिलेगी जन्नत,ट्रिप बन जाएगी यादगार

55 साल की उम्र में 17वीं बार दिया बच्चे को जन्म, पिता की खुशी का नहीं कोई ठिकाना
7 Photos
udaipur news

55 साल की उम्र में 17वीं बार दिया बच्चे को जन्म, पिता की खुशी का नहीं कोई ठिकाना

Kota Weather Update: कोटा के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, इन इलाकों में IMD ने जारी की भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी
8 Photos
rajasthan weathaer update

Kota Weather Update: कोटा के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, इन इलाकों में IMD ने जारी की भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

पैसे उधार देने वाले गणपति! उदयपुर का अनोखा बोहरा गणेश मंदिर, परिवार संग करें दर्शन

Udaipur News: देशभर में बुधवार को भक्त गणेश चतुर्थी का पर्व मनाने वाले हैं, यहां तक कि भक्त अपने विघ्नहर्ता भगवान गणेश के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं. लेकिन गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हम आप को भगवान गणेश ऐसे स्वरूप के बारे में बताने वाले हैं, जोकि देश और दुनिया मे अनूठे और निराले हैं. जहां भगवान गणपति अपने भक्तों को पैसे उधार दे कर उनके संकट हर सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं.

उदयपुर का बोहरा गणेश जी मंदिर
आप सभी ने प्रथम पूज्य भगवान गणेशजी के कई चमत्कारों के बारे में सुना होगा. गणपति हर स्वरूप में अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं. उदयपुर में भी भगवान गणेश का एक ऐसा ही स्वरूप है जो अपने आप मे अनूठा और निराला है. जी हां हम बात कर रहे है शहर के सबसे प्राचीन मंदिर में बिराजे बोहरा गणेश जी की.

उदयपुर की स्थापना से पहले का है मंदिर
उदयपुर की स्थापना से पहले से ही यहां पर गणपती यहां बोहरा गणेश के रूप में विराजित है. महाराणा मोखल सिंह ने इस मंदिर का निर्माण कराया था. मान्यता है कि बोहरा गणेशजी अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करने के लिए उन्हें रुपए उधार दिया करते थे. भक्त अपना काम पूरा होने पर वो पैसे पुनः बोहरा गणेशजी को भेंट कर लौटा दिया करते थे. कई वर्षों तक यह क्रम जारी रहा. लेकिन कालांतर में एक भक्त ने भगवान से उधार ली गई राशि को नही लौटाया. इसके बाद भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से अपने भक्तों को रुपए उधार देना बंद कर दिया था. लेकिन वे आज भी अपने भक्तों की प्रार्थना को सुन कर उनके विघ्नों का हरण कर लेते हैं. यही कारण है कि गणपति के इस स्वरूप को भक्त बोहरा गणेश के रूप में पूजते हैं.

Trending Now

भक्तों की अटूट श्रद्धा
भलेही अपने भक्त की एक गलती के बाद बोहरा गणेशजी ने भक्तों को पैसे उधार देना बंद कर दिया हो. लेकिन आज भी बोहरा गणेशजी मंदिर के प्रति भक्तों की श्रद्धा उसी रूप में कायम है. घर परिवार में कोई भी शुभ कार्य हो शहरवासी पहला निमंत्रण बोहरा गणेशजी को ही देते हैं. जिससे उनके सारे काम निर्विघ्न सम्पन्न हो. गणपति को निमंत्रण देने भक्त ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर पहुंचते हैं. भक्तों का मानना है कि वे जब भी गणेशजी से कुछ भी मांगते हैं तो उनकी मनोकामना को वे जरूर पूरा करते हैं. बोहरा गणेश मंदिर में हर रोज भक्तों का तांता लगा रहता हैॉ. लेकिन बुधवार और गणेश चतुर्थी के पर्व पर यहां हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं और प्रथम पूज्य के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Udaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news