Rajasthan Rail: राजस्थान को रेलवे की सौगात! PM मोदी 19-21 सितंबर को जोधपुर-दिल्ली, बीकानेर-दिल्ली वंदेभारत और उदयपुर-चंडीगढ़ ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. बांसवाड़ा से वर्चुअल उद्घाटन, पर्यटन-व्यापार को मिलेगा बढ़ावा.

Published: Sep 08, 2025, 10:38 AM IST | Updated: Sep 08, 2025, 10:38 AM IST

Vande Bharat Train: राजस्थान को रेलवे की सौगात, पीएम मोदी 2 वंदेभारत स​हित 3 नई ट्रेनों को दिखा सकते हैं हरी झंडी!

Vande Bharat Train: राजस्थान में रेल कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयां देने की तैयारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 19 से 21 सितंबर के बीच प्रस्तावित राजस्थान दौरे के दौरान दो नई वंदेभारत ट्रेनों और एक अन्य ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी. यह कदम राज्य में पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने के साथ-साथ रेल सुविधाओं को और मजबूत करेगा.

तीन नई ट्रेनों का शुभारंभ
रेलवे के अनुसार, जोधपुर-दिल्ली कैंट और बीकानेर-दिल्ली कैंट के बीच दो नई वंदेभारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी. इसके अलावा, उदयपुर-चंडीगढ़ के लिए एक नई ट्रेन भी लॉन्च होगी. इन ट्रेनों के रैक राजस्थान पहुंच चुके हैं, और संचालन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. ये सेमी हाई-स्पीड ट्रेनें यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर का अनुभव प्रदान करेंगी.

बांसवाड़ा से वर्चुअल उद्घाटन
पीएम मोदी बांसवाड़ा से वर्चुअली इन ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही, री-डेवलपमेंट के बाद तैयार हुए छह से अधिक रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भी करेंगे. इन स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है, जो यात्रियों के लिए बेहतर अनुभव सुनिश्चित करेंगे.

पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन ट्रेनों के शुरू होने से जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर जैसे प्रमुख शहरों को सीधी और तेज रेल सेवा मिलेगी. इससे पर्यटन और व्यापार को नई गति मिलेगी. खासकर वंदेभारत ट्रेनों की मांग लंबे समय से थी, जो अब पूरी हो रही है. यह कदम राजस्थान की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ-साथ आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

