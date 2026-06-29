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राजस्थान में मेहरबान होगा मानसून! कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट, तेज आंधी-बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather: 29 जून की शाम राजस्थान के कई जिलों में गरज-चमक, तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी रहा. कोटा, उदयपुर, अजमेर समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है. 2 जुलाई से मानसून और सक्रिय होगा, जबकि 2 से 5 जुलाई के बीच कोटा-उदयपुर संभाग में भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 29, 2026, 05:41 PM|Updated: Jun 29, 2026, 05:41 PM
राजस्थान में मेहरबान होगा मानसून! कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट, तेज आंधी-बारिश की चेतावनी
Image Credit: राजस्थान में मानसून की जल्दी होने वाली है एंट्रीSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update: 29 जून 2026 की शाम तक राजस्थान में मानसून का असर धीरे-धीरे बढ़ता नजर आया. मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी हिस्सों में कई जगह मेघगर्जन, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना बनी हुई है. टोंक, अजमेर, दौसा, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और आसपास के जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं कुछ अन्य जिलों में येलो अलर्ट के तहत गरज-चमक और बारिश की चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में मानसून और अधिक सक्रिय होगा तथा जुलाई की शुरुआत के साथ बारिश का दायरा भी बढ़ेगा.

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ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने टोंक, दौसा, भीलवाड़ा और अजमेर जिलों के साथ-साथ बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलूम्बर, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन, गरज-चमक, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. कुछ स्थानों पर मौसम अचानक बदल सकता है.

येलो अलर्ट वाले जिलों में भी बदलेगा मौसम
सवाई माधोपुर और करौली जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. साथ ही गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है.

पिछले 24 घंटे में यहां हुई सबसे ज्यादा बारिश
बीते 24 घंटों के दौरान दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई. सबसे अधिक 94 मिलीमीटर बारिश प्रतापगढ़ जिले के अरनोद में रिकॉर्ड की गई. बारिश से कई क्षेत्रों में तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली. हालांकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अब भी गर्म और उमस भरा मौसम बना हुआ है.

2 जुलाई से और सक्रिय होगा मानसून
मौसम विभाग के अनुसार आगामी 4 से 5 दिनों में दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कुछ और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं. 2 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है. 2 से 5 जुलाई के बीच कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है. वहीं जयपुर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभाग के कई इलाकों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है.

30 जून को कैसा रहेगा मौसम?
30 जून को भी कोटा और उदयपुर संभाग के कई जिलों में तेज आंधी, गरज-चमक और बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है. पूर्वी राजस्थान के अन्य हिस्सों में भी मौसम बदला रहेगा. दूसरी ओर जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. अधिक नमी के कारण वहां उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है.

सावधानियां
मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें. तेज आंधी और बारिश के समय अनावश्यक यात्रा न करें. किसान मौसम को देखते हुए कृषि कार्यों की योजना बनाएं. वाहन चालक बारिश के दौरान सावधानी से वाहन चलाएं और जलभराव वाले रास्तों से बचें. बिजली गिरने की आशंका होने पर सुरक्षित स्थान पर रहें और मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखें.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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