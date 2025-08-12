Zee Rajasthan
Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 12, 2025, 15:24 IST | Updated: Aug 12, 2025, 15:24 IST

Rajsamand News: राजसमंद एसीबी की देवगढ़ में बड़ी ट्रैप कार्रवाई, हिम्मत सिंह की टीम ने सचिव और प्राइवेट व्यक्ति रिश्वत लेते पकड़ा

Rajsamand News: राजसमंद एसीबी ने देवगढ़ इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक प्राइवेट व्यक्ति तोलाराम और ग्राम सचिव जसराज को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई एसीबी अधिकारी हिम्मत सिंह चारण के नेतृत्व में की गई. जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी को आवास की किस्त जारी करने के एवज में 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी.

एसीबी ने शिकायत मिलने पर जाल बिछाया और दोनों आरोपियों को पहली किस्त के रूप में 15,000 रुपये लेते ही दबोच लिया. फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और आगे की जांच की जा रही है. एसीबी का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. राजसमंद एसीबी टीम ने देवगढ़ इलाके में एक बड़ी ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है. बता दें कि यह कार्रवाई एसीबी अधिकारी हिम्मत सिंह चारण के नेतृत्व में की गई, जिसमें रिश्वत लेते दो लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया.

जानकारी के मुताबिक, यह ट्रैप कालेसरिया ग्राम पंचायत, देवगढ़ में की गई, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किस्त जारी करने के बदले ₹20,000 की रिश्वत मांगी गई थी. शिकायत मिलने पर एसीबी ने योजना बनाकर सचिव जसराज और एक प्राइवेट बिचौलिए तोलाराम को ₹15,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया.

इस कार्रवाई ने सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार को उजागर किया है और एक बार फिर एसीबी की सक्रियता को साबित किया है. एसीबी अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की गहराई से जांच जारी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


