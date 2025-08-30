बिहार में हुई टिप्पणी की गूंज राजस्थान तक, राजसमंद में BJP ने कांग्रेस और RJD के खिलाफ की नारेबाजी

Rajsamand News: बिहार में एक राजनीतिक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी ने देश भर में सियासी हलचल बढ़ा दी है. इस घटना के विरोध में राजस्थान के राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

राजसमंद में भाजपा का प्रदर्शन

यह प्रदर्शन राजसमंद भाजपा के जिला प्रवक्ता नर्बदा शंकर पालीवाल के नेतृत्व में किया गया. भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार में हुई घटना पर कड़ा विरोध जताते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी नेता अपनी राजनीति को निचले स्तर पर ले जा रहे हैं. प्रदर्शनकारी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ नारे लगाए और इस तरह की अभद्र टिप्पणी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

बिहार में हुई थी विवादित घटना

यह विवादित घटना 27 अगस्त को बिहार के सिमरी थाना क्षेत्र के बिठौली चौक पर हुई थी. विपक्षी नेताओं की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ का काफिला जब वहां से गुजर रहा था, तभी एक होटल के मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के लिए बेहद अपमानजनक और असभ्य शब्दों का इस्तेमाल किया गया.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से ही भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा देखा जा रहा है. राजसमंद में हुआ यह प्रदर्शन दर्शाता है कि बिहार में की गई इस टिप्पणी की गूंज दूर-दूर तक सुनाई दे रही है. भाजपा का कहना है कि यह प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि पूरे देश का अपमान है और वे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे.



