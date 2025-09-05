सरकारी अस्पताल की दवाओं में सेंध लगा रहे युवक का वीडियो वायरल, स्कूटी पर रखकर ले जा रहा था मेडिसिन

Rajsamand News: राजसमंद के केलवा इलाके से आज सुबह एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक व्यक्ति सरकारी दवाइयों के साथ स्कूटी पर सवार दिखाई दे रहा है, जिसने स्थानीय लोगों के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी है.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूटी पर दवाइयों के कार्टन रखे हुए हैं, जिनमें इंजेक्शन की पर्चियाँ चिपकी हुई हैं.

आरोप है कि यह व्यक्ति केलवा के सरकारी हॉस्पिटल से दवाइयाँ बाहर ले जा रहा था, जैसे ही स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाना शुरू किया, स्कूटी सवार व्यक्ति घबराकर स्कूटी को हॉस्पिटल के बाहर खड़ी कर अंदर चला गया. यह घटना तब सामने आई जब लोगों ने इस संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी और तुरंत कार्रवाई करते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया.

हालांकि, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो की सत्यता की अभी तक जी मीडिया द्वारा पुष्टि नहीं की गई है. वीडियो के वायरल होने के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया, जिसके चलते जी मीडिया ने राजसमंद के सीएमएचओ डॉ. हेमंत कुमार बिंदल से संपर्क किया.

डॉ. बिंदल ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है और इसकी गहन जांच करवाई जाएगी. उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही इस घटना के बारे में कोई ठोस बयान दिया जा सकेगा.

इस घटना ने न केवल हॉस्पिटल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, बल्कि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है. स्थानीय लोग इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

