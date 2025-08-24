Rajsamand News: राजसमंद के कुंवारिया में साड़ी दुकान में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

Rajsamand News: राजसमंद के कुंवारिया कस्बे में लालपुर चौराहे पर एक चोरी की घटना सामने आई है, जहां अज्ञात चोरों ने एक साड़ी की दुकान में सेंध लगाई. चोरों की इस करतूत को सीसीटीवी कैमरे में कैद कर लिया गया. पीड़ित दुकान मालिक ने इस घटना की शिकायत कुंवारिया थाने में दर्ज कराई है.

बताया जा रहा है कि चोर दुकान के पास लगे एक पोल पर चढ़कर बिल्डिंग में दाखिल हुए. इसके बाद उन्होंने पहली मंजिल पर लगे कांच को हथौड़ी से तोड़ा और दुकान के अंदर प्रवेश कर लिया. चोरों ने दुकान के गल्ले में रखे लगभग 25 हजार रुपये नकद और कीमती सामान पर हाथ साफ किया और मौके से फरार हो गए. यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिससे चोरों की करतूत का खुलासा हुआ.

सुबह जब दुकान मालिक को इस घटना की जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत कुंवारिया पुलिस को सूचित किया. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मौके का जायजा लिया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर चोरों की पहचान और तलाश शुरू कर दी है. इस घटना से इलाके के व्यापारियों में दहशत का माहौल है, और लोग पुलिस प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग कर रहे हैं.

Trending Now

कुंवारिया पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू की है और फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश में छानबीन कर रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसके चलते पुलिस को गश्त बढ़ाने और निगरानी कड़ी करने की जरूरत है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंPratapgarh Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-