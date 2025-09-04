Zee Rajasthan
Rajsamand: घर में था पूरा परिवार, चोर उड़ा ले गए लाखों गहने और नगदी

Rajsamand Crime: राजस्थान के राजसमंद जिले में चोर घरों में रखे नगदी और सोने-चांदी के आभूषण  चोरी कर ले गए. इस दौरान परिवार के सभी सदस्य अपने-अपने कमरों में सो रहे थे. 
 

Published: Sep 04, 2025, 05:35 PM IST | Updated: Sep 04, 2025, 05:35 PM IST

Rajsamand Crime: राजस्थान के राजसमंद जिले के आमेट क्षेत्र के दौवड़ा गांव में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक के बाद एक 2 से 3 घरों को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया.

चोर घरों में रखे नकदी और सोने-चांदी के आभूषण लेकर मौके से फरार हो गए. चौंकाने वाली बात यह रही कि वारदात के समय परिवार के सभी सदस्य अपने-अपने कमरों में सो रहे थे.

चोरों ने पूरी साजिश के साथ सभी कमरों को बाहर से बंद कर दिया और आराम से चोरी कर चलते बने. घटना का पता सुबह लगा जब ग्रामीणों ने घरों के बाहर ताले टूटे हुए देखे और कमरों में बंद लोगों को बाहर निकाला. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. फिलहाल चोरों का कोई सुराग नहीं लग पाया है. गांव में वारदात के बाद दहशत का माहौल है और ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है.

इधर, सीकर शहर में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। शहर की रामपुरा रोड पर एक मकान के ताले तोड़कर चोर 16 लाख नकद और 40 लाख के गहने चोरी कर ले गए.

जानकारी के मुताबिक, रामपुरा रोड पर रहने वाले हरिश्चंद्र का परिवार रात को शादी में गया हुआ था. पीछे से चोरों ने मकान के ताले तोड़कर 16 लाख रुपये नकद और 40 लाख के गहने ले गए.

परिवार के लोग शादी से वापस लौटे तो वारदात का पता चला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है.

