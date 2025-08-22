Rajsamand News: राजसमंद जिले के नाथद्वारा में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां बस स्टैंड के पास ग्रामीणों ने चोरी के शक में एक युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी. यह घटना नाथद्वारा ग्रामीण थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी पर हुई. बताया जा रहा है कि युवक किसी चोरी की वारदात को अंजाम देकर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी वहां मौजूद ग्रामीणों ने उसे धर दबोचा.

गुस्साए लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया. इस घटना का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि ग्रामीण युवक को पीट रहे हैं और बाद में उसे पुलिस को सौंपा जा रहा है.

हालांकि, इस वीडियो की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है.पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर युवक को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया और उसे हिरासत में ले लिया. नाथद्वारा ग्रामीण थाना पुलिस ने युवक से पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की जांच में जुट गई है.

Trending Now

पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक वास्तव में चोरी में शामिल था या नहीं. स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं पहले भी देखी गई हैं, जहां मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को चोर समझकर ग्रामीणों ने पीट दिया.

इस घटना ने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे कानून को अपने हाथ में न लें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें. इस मामले में आगे की जांच जारी है, और पुलिस जल्द ही तथ्यों को स्पष्ट करने की उम्मीद कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-