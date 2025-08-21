Zee Rajasthan
Dungarpur News: जेलाना में युवक की हत्या का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 नाबालिग डिटेन

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के जेलाना में हुए एक युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 21, 2025, 12:21 IST | Updated: Aug 21, 2025, 12:21 IST

Dungarpur News: जेलाना में युवक की हत्या का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 नाबालिग डिटेन

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले की रामसागडा थाना पुलिस ने जेलाना गांव में युवक की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं 2 बाल अपचारियों को डिटेन किया है. आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या कर दी थी. पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

बॉडी - डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थानाधिकारी गोपालनाथ ने बताया कि 12 अगस्त को जेलाना निवासी गोवर्धन खराड़ी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी . इसमें बताया था की 12 अगस्त को उसका बेटा जगदीश खराड़ी दोपहर बाद गांव में घूमने जाने का कहकर निकला था. इस दौरान कुछ युवकों ने उसके बेटे पर हमला कर दिया. लाठी, डंडों से उसके बेटे के साथ मारपीट की. जिससे उसके बेटे के शरीर पर कई जगह चोटें आई.

वहीं चिल्लाने बेटे के चिल्लाने की आवाज सुनकर वे दौड़कर वहां पहुंचे. लेकिन बदमाश मौके से भाग गए.

गंभीर घायल बेटे को एंबुलेंस से डूंगरपुर अस्पताल लेकर आए. डॉक्टर ने जांच के बाद उसके बेटे को मृत घोषित कर दिया था. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने भेहना गांव निवासी कमलेश डामोर, महेश डामोर, हकसी डामोर और गामड़ी अहाड़ा निवासी जयंतीलाल डामोर व 2 नाबालिग को डिटेन किया.

पूछताछ में आरोपियों ने युवक की हत्या करना कबूल किया. जिस पर पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया. वहीं दो बाल अपचारियों को डिटेन किया. पूछताछ में बताया कि मृतक जगदीश व उसके दोस्त कावा डामोर व वेलिया डामोर ने 9 अगस्त को उनके परिवार के एक युवक के साथ मारपीट की थी. उसी रंजिश के चलते उन्होंने जगदीश की हत्या कर दी थी. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

