Udaipur Royal Wedding: लेकसिटी में फिर बजेगी शहनाई, रश्मिका-विजय की शादी से सजेगा ITC मोमेंटोज

Rashmika Vijay Wedding In Udaipur: झीलों की नगरी उदयपुर एक बार फिर दुनिया की सबसे चर्चित शादियों में से एक का गवाह बनने जा रही है. लंबे समय से चल रही चर्चाओं पर विराम लगाते हुए साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पसंदीदा जोड़ी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा आज उदयपुर पहुंच चुके हैं. अरावली की पहाड़ियों के बीच यह पॉवर कपल अपने जीवन की नई पारी की शुरुआत करने जा रहा है.

एयरपोर्ट पर दिखा सितारों का जलवा

सोमवार सुबह उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर हलचल तेज रही. बता दें कि रश्मिका मंदाना सुबह करीब 10 बजे ब्लू सूट और काले चश्मे में बेहद खूबसूरत नजर आईं.

वहीं रश्मिका के पहुंचने के ठीक 15 मिनट बाद विजय देवरकोंडा भी ब्लैक जैकेट में कूल अंदाज में एयरपोर्ट से बाहर निकले. और दोनों यहां से एक साथ अपनी वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए रवाना हुए.

अरावली की गोद में मेमेंटोज बाय ITC बना वेन्यू

शादी के लिए उदयपुर-नाथद्वारा हाईवे पर स्थित मेमेंटोज बाय आईटीसी इकाया (Mementos by ITC Ekaaya) होटल को चुना गया है. यह होटल अरावली की पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच स्थित है, जो अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है. इसमें 117 से अधिक सुइट्स और विला हैं. इसका किराया इतना अधिक है कि इसे देश के सबसे महंगे होटलों में गिना जाता है.

शादी का शेड्यूल

होटल की बुकिंग 24 से 26 फरवरी तक के लिए हुई है. मुख्य वैवाहिक कार्यक्रम इसी दौरान संपन्न होंगे.

मेहमान और कार्यक्रम

शादी में बेहद करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों सहित करीब 230 मेहमान शामिल होंगे. वहीं मेहमानों का आगमन 24 फरवरी से शुरू हो जाएगा. बता दें कि राजस्थान में सात फेरे लेने के बाद, यह जोड़ा 3 और 4 मार्च को हैदराबाद में एक भव्य रिसेप्शन देगा, जिसमें फिल्मी दुनिया की तमाम हस्तियां शिरकत करेंगी.

रश्मिका और विजय की केमिस्ट्री को पर्दे पर जितना पसंद किया गया है, अब रियल लाइफ में उन्हें दूल्हा-दुल्हन बनते देखने के लिए फैंस के बीच भारी उत्साह है. उदयपुर में इस शादी को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Udaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ये भी पढ़ें-